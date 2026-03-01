Última Hora Impreso de hoy

SAG Awards 2026: Lista de ganadores | en vivo

Sigue el minuto a minuto de los Actor Awards, la última entrega de premios previa a los Oscar

Por: Brandon Pacheco

The Actor Awards 2026AFP

La noche de los Actors Awards 2026 reúne a las principales figuras del cine y la televisión en una ceremonia que reconocerá las actuaciones más destacadas del último año. Entre los nominados en cine figuran intérpretes como Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Emma Stone y Michael B. Jordan, mientras que en televisión compiten nombres como Gary Oldman, Jean Smart y Jenna Ortega

La lista incluye categorías que van desde mejor actor y actriz en rol protagónico y de reparto, hasta mejor elenco y especialistas en escenas de acción, tanto en producciones cinematográficas como televisivas.

A lo largo de la velada se darán a conocer los ganadores en tiempo real y esta nota se actualizará conforme avance la ceremonia con cada resultado confirmado.

Sigue nuestra cobertura minuto a minuto y las reacciones de los premiados a través de Excélsior, donde publicaremos los anuncios oficiales, discursos y momentos destacados de la gala.

Lista de ganadores de The Actor Awards 2026

Cine

Mejor actor en un rol protagónico

  • Timothée Chalamet | Marty Mauser – Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio | Bob – One Battle After Another
  • Ethan Hawke | Lorenz Hart – Blue Moon
  • Michael B. Jordan | Smoke|Stack – Sinners
  • Jesse Plemons | Teddy – Bugonia

Mejor actriz en un rol protagónico

  • Jessie Buckley | Agnes – Hamnet
  • Rose Byrne | Linda – If I Had Legs I’d Kick You
  • Kate Hudson | Claire – Song Sung Blue
  • Chase Infiniti | Willa – One Battle After Another
  • Emma Stone | Michelle – Bugonia

Mejor actor de reparto

  • Miles Caton | Sammie Moore – Sinners
  • Benicio del Toro | Sensei Sergio St. Carlos – One Battle After Another
  • Jacob Elordi | The Creature – Frankenstein
  • Paul Mescal | Will – Hamnet
  • Sean Penn | Col. Steven J. Lockjaw – One Battle After Another

Mejor actriz de reparto

  • Odessa A’zion | Rachel Mizler – Marty Supreme
  • Ariana Grande | Glinda – Wicked: For Good
  • Amy Madigan | Gladys – Weapons
  • Wunmi Mosaku | Annie – Sinners
  • Teyana Taylor | Perfidia – One Battle After Another

Mejor elenco en una película

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sinners

Mejor elenco de especialistas en escenas de acción

  • F1
  • Frankenstein
  • Mission: Impossible – The Final Reckoning
  • One Battle After Another
  • Sinners

Categorías de televisión

Mejor actor en una película para televisión o serie limitada

  • Jason Bateman | Vince Friedkin – Black Rabbit
  • Owen Cooper | Jamie Miller – Adolescence
  • Stephen Graham | Eddie Miller – Adolescence
  • Charlie Hunnam | Ed Gein – Monster: The Ed Gein Story
  • Matthew Rhys | Nile Jarvis – The Beast in Me

Mejor actriz en una película para televisión o serie limitada

  • Claire Danes | Agatha Wiggs – The Beast in Me
  • Erin Doherty | Briony Ariston – Adolescence
  • Sarah Snook | Marissa Irvine – All Her Fault
  • Christine Tremarco | Manda Miller – Adolescence
  • Michelle Williams | Molly – Dying for Sex (GANADORA)
Michelle Williams, ganadora de Actor AwardsEspecial

Mejor actor en una serie de drama

  • Sterling K. Brown | Agent Xavier Collins – Paradise
  • Billy Crudup | Cory Ellison – The Morning Show
  • Walton Goggins | Rick Hatchett – The White Lotus
  • Gary Oldman | Jackson Lamb – Slow Horses
  • Noah Wyle | Dr. Michael “Robby” Robinavitch – The Pitt (GANADOR)
Noah Wyle en The PittEspecial

Mejor actriz en una serie de drama

  • Britt Lower | Helly – Severance
  • Parker Posey | Victoria Ratliff – The White Lotus
  • Keri Russell | Kate Wyler – The Diplomat (GANADORA)
  • Rhea Seehorn | Carol – Pluribus
  • Aimee Lou Wood | Chelsea – The White Lotus
Keri Russell gana Actor Award por su participación en The DiplomatEspecial

Mejor actor en una serie de comedia

  • Ike Barinholtz | Sal Saperstein – The Studio
  • Adam Brody | Noah Roklov – Nobody Wants This
  • Ted Danson | Charles Nieuwendyk – A Man on the Inside
  • Seth Rogen | Matt Remick – The Studio (GANADOR)
  • Martin Short | Oliver Putnam – Only Murders in the Building
Seth Rogen, ganador como Mejor Actor en los Globos de OroApple TV

Mejor actriz en una serie de comedia

  • Kathryn Hahn | Maya Mason – The Studio
  • Catherine O’Hara | Patty Leigh – The Studio (GANADORA)
  • Jenna Ortega | Wednesday Addams – Wednesday
  • Jean Smart | Deborah Vance – Hacks
  • Kristen Wiig | Maxine Simmons – Palm Royale
Catherine O'HaraGrosby Group

Mejor elenco en una serie de drama

  • The Diplomat
  • Landman
  • The Pitt
  • Severance
  • The White Lotus

Mejor elenco en una serie de comedia

  • Abbott Elementary
  • The Bear
  • Hacks
  • The Studio (GANADOR)
The Studio, ganador de Mejor Elenco en Serie de ComediaEspecial

Mejor elenco de especialistas en escenas de acción para serie de televisión

  • Andor
  • Landman
  • The Last of Us
  • Squid Game
  • Stranger Things

