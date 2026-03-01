SAG Awards 2026: Lista de ganadores | en vivo
Sigue el minuto a minuto de los Actor Awards, la última entrega de premios previa a los Oscar
La noche de los Actors Awards 2026 reúne a las principales figuras del cine y la televisión en una ceremonia que reconocerá las actuaciones más destacadas del último año. Entre los nominados en cine figuran intérpretes como Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Emma Stone y Michael B. Jordan, mientras que en televisión compiten nombres como Gary Oldman, Jean Smart y Jenna Ortega.
La lista incluye categorías que van desde mejor actor y actriz en rol protagónico y de reparto, hasta mejor elenco y especialistas en escenas de acción, tanto en producciones cinematográficas como televisivas.
A lo largo de la velada se darán a conocer los ganadores en tiempo real y esta nota se actualizará conforme avance la ceremonia con cada resultado confirmado.
Sigue nuestra cobertura minuto a minuto y las reacciones de los premiados a través de Excélsior, donde publicaremos los anuncios oficiales, discursos y momentos destacados de la gala.
Lista de ganadores de The Actor Awards 2026
Cine
Mejor actor en un rol protagónico
- Timothée Chalamet | Marty Mauser – Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio | Bob – One Battle After Another
- Ethan Hawke | Lorenz Hart – Blue Moon
- Michael B. Jordan | Smoke|Stack – Sinners
- Jesse Plemons | Teddy – Bugonia
Mejor actriz en un rol protagónico
- Jessie Buckley | Agnes – Hamnet
- Rose Byrne | Linda – If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson | Claire – Song Sung Blue
- Chase Infiniti | Willa – One Battle After Another
- Emma Stone | Michelle – Bugonia
Mejor actor de reparto
- Miles Caton | Sammie Moore – Sinners
- Benicio del Toro | Sensei Sergio St. Carlos – One Battle After Another
- Jacob Elordi | The Creature – Frankenstein
- Paul Mescal | Will – Hamnet
- Sean Penn | Col. Steven J. Lockjaw – One Battle After Another
Mejor actriz de reparto
- Odessa A’zion | Rachel Mizler – Marty Supreme
- Ariana Grande | Glinda – Wicked: For Good
- Amy Madigan | Gladys – Weapons
- Wunmi Mosaku | Annie – Sinners
- Teyana Taylor | Perfidia – One Battle After Another
Mejor elenco en una película
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
Mejor elenco de especialistas en escenas de acción
- F1
- Frankenstein
- Mission: Impossible – The Final Reckoning
- One Battle After Another
- Sinners
Categorías de televisión
Mejor actor en una película para televisión o serie limitada
- Jason Bateman | Vince Friedkin – Black Rabbit
- Owen Cooper | Jamie Miller – Adolescence
- Stephen Graham | Eddie Miller – Adolescence
- Charlie Hunnam | Ed Gein – Monster: The Ed Gein Story
- Matthew Rhys | Nile Jarvis – The Beast in Me
Mejor actriz en una película para televisión o serie limitada
- Claire Danes | Agatha Wiggs – The Beast in Me
- Erin Doherty | Briony Ariston – Adolescence
- Sarah Snook | Marissa Irvine – All Her Fault
- Christine Tremarco | Manda Miller – Adolescence
- Michelle Williams | Molly – Dying for Sex (GANADORA)
Mejor actor en una serie de drama
- Sterling K. Brown | Agent Xavier Collins – Paradise
- Billy Crudup | Cory Ellison – The Morning Show
- Walton Goggins | Rick Hatchett – The White Lotus
- Gary Oldman | Jackson Lamb – Slow Horses
- Noah Wyle | Dr. Michael “Robby” Robinavitch – The Pitt (GANADOR)
Mejor actriz en una serie de drama
- Britt Lower | Helly – Severance
- Parker Posey | Victoria Ratliff – The White Lotus
- Keri Russell | Kate Wyler – The Diplomat (GANADORA)
- Rhea Seehorn | Carol – Pluribus
- Aimee Lou Wood | Chelsea – The White Lotus
Mejor actor en una serie de comedia
- Ike Barinholtz | Sal Saperstein – The Studio
- Adam Brody | Noah Roklov – Nobody Wants This
- Ted Danson | Charles Nieuwendyk – A Man on the Inside
- Seth Rogen | Matt Remick – The Studio (GANADOR)
- Martin Short | Oliver Putnam – Only Murders in the Building
Mejor actriz en una serie de comedia
- Kathryn Hahn | Maya Mason – The Studio
- Catherine O’Hara | Patty Leigh – The Studio (GANADORA)
- Jenna Ortega | Wednesday Addams – Wednesday
- Jean Smart | Deborah Vance – Hacks
- Kristen Wiig | Maxine Simmons – Palm Royale
Mejor elenco en una serie de drama
- The Diplomat
- Landman
- The Pitt
- Severance
- The White Lotus
Mejor elenco en una serie de comedia
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- The Studio (GANADOR)
Mejor elenco de especialistas en escenas de acción para serie de televisión
- Andor
- Landman
- The Last of Us
- Squid Game
- Stranger Things
