Shakira inicia concierto en el Zócalo con 'La Fuerte' y estrena outfit

La espera ha terminado en el corazón de la capital mexicana. Ante una plaza abarrotada que ha aguardado por días, Shakira apareció finalmente en el escenario para dar inicio al último concierto de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran.

Bajo el hashtag #ShakiraEnElZocalo, que ya domina las tendencias digitales, la barranquillera desató la euforia de los miles de asistentes al arrancar su presentación con los acordes de "La Fuerte". Este tema, una colaboración con el productor argentino Bizarrap y parte fundamental de su último disco, fue la elección perfecta para marcar el tono energético de la velada.

Un estreno exclusivo para México

Consciente de la importancia de esta fecha, Shakira preparó una sorpresa visual para sus fans mexicanos. La cantante no utilizó el vestuario habitual de la gira, sino que lució un nuevo conjunto dorado diseñado específicamente para brillar bajo las luces del Zócalo durante esta canción.

Shakira en el Zócalo

La imagen de la artista vestida de oro mientras interpreta uno de sus éxitos más recientes marca ya la primera postal histórica de una noche que promete ser inolvidable para la Ciudad de México.

La cantante también interpretó sus más conocidos clásicos como Estoy Aquí, Sesión 53, Hips Don’t Lie, Inevitable, entre otras.

Shakira en su último concierto en el estadio GNP Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro

En las primeras imágenes compartidas en redes sociales, el concierto de la cantante colombiana lucía repleto, incluso, minutos antes de que empezara el espectáculo, los asistentes seguían llegando para ver la conclusión de la gira de Shakira en el Zócalo capitalino.

El concierto gratuito de Shakira en el Zócalo capitalino se suma a la estrategia cultural de eventos masivos impulsada por la administración local, que busca posicionar el espacio público como escenario de espectáculos internacionales de gran escala.

Autoridades recomendaron llegar con anticipación, considerar tiempos de traslado y mantenerse informados a través de los canales oficiales. Además, habilitó transporte público para después del concierto.

