Lo único que importa es ser fiel a tu camino: Harrison Ford recibe homenaje en los SAG Awards

En la recién renombrada ceremonia de los Premios al Actor (anteriormente SAG Awards), el ícono del cine Harrison Ford fue el centro de atención al subir al escenario para aceptar el Premio a la Trayectoria de SAG-AFTRA.

Visiblemente conmovido, el actor contuvo las lágrimas frente a sus colegas y, lejos de hablar de un retiro, lanzó una declaración de principios sobre su vigencia: "Estoy en la mitad de mi carrera. Sigo siendo un actor activo".Un discurso sobre la autenticidad

Más allá de los agradecimientos tradicionales, Ford aprovechó el micrófono para compartir una profunda reflexión sobre la integridad personal en una industria basada en las apariencias. El actor instó a los presentes y a la audiencia a "vivir para uno mismo", subrayando que no se trata de un acto de egoísmo, sino de honestidad.

"Al final, lo que realmente importa es cómo se ha vivido y qué decisiones se han tomado con honestidad", expresó el protagonista de Indiana Jones.

Harrison Ford Getty Images via AFP

Ford enfatizó que el éxito no radica en los premios o la fama, sino en la coherencia personal y en la valentía de no dejar que las expectativas externas dicten el rumbo individual.

Con la humildad que lo caracteriza, comenzó su intervención bromeando sobre la naturaleza del galardón: "Bueno, yo estoy aquí para recibir un premio por estar vivo", dijo ante una sala llena de nominados por sus trabajos recientes.

La presentación de Woody Harrelson

El encargado de entregar la estatuilla fue su amigo y colega Woody Harrelson, quien protagonizó un monólogo cargado de humor e ironía. Harrelson bromeó diciendo que Ford le pidió que lo presentara solo después de que Helen Mirren lo rechazara y la exvicepresidenta Kamala Harris no estuviera disponible.

“Harrison es un auténtico hombre del Renacimiento, un actor icónico, un piloto distinguido y un maestro carpintero que construyó su propia casa. No sé cómo funciona la cafetera, y es de prensa francesa”, bromeó Harrelson, provocando las risas de los asistentes.

Sin embargo, el tono cambió hacia la admiración cuando Harrelson describió el talento de su amigo: "Hay una energía indescriptible que transmite a todo lo que hace... es solo un atisbo de ese magnetismo crudo e inolvidable".

Woody Harrelson entrega premio a Harrison Ford Getty Images via AFP

Seis décadas de historia

El homenaje celebró una carrera de sesenta años que ha definido la cultura pop. El video tributo recordó sus papeles más emblemáticos: desde el contrabandista Han Solo en Star Wars y el aventurero Indiana Jones, hasta el analista Jack Ryan, el complejo Rick Deckard en Blade Runner y sus interpretaciones como presidente de los Estados Unidos.

Harrison Ford cerró la noche recordando que asumir riesgos y equivocarse son pasos inevitables, y que cada individuo tiene la responsabilidad de construir su propio camino lejos del temor al juicio ajeno.

