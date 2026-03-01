Michael J. Fox ovacionado en los Premios al Actor 2026

Michael J. Fox se convirtió en el protagonista del momento más emotivo de la ceremonia. El ícono de Hollywood recibió una cálida bienvenida por parte de sus pares en los Premios al Actor 2026, donde ofreció un discurso sobre la paternidad en medio de su continua batalla contra la enfermedad de Parkinson.

Durante la tradicional presentación de la ceremonia, segmento en el que los actores suelen hablar brevemente sobre sus vidas y carreras al inicio del espectáculo, la estrella de Volver al futuro fue recibida con una ovación sostenida.

Cuando la cámara pasó de la actriz Kate Hudson a enfocar a Fox, la sala estalló en vítores. El actor de 64 años respondió haciendo un gesto de paz a los asistentes y mirando a quienes lo rodeaban mientras los aplausos se extendían por alrededor de 15 segundos.

"Quizá solo el tiempo suficiente"

En su intervención, Fox rememoró sus inicios, recordando cómo se mudó de Canadá a Los Ángeles antes de terminar la escuela para triunfar como actor. Compartió una anécdota sobre un profesor que le advirtió: "Fox, no vas a ser guapo para siempre", a lo que él respondió ingeniosamente: "¡Quizás solo el tiempo suficiente, señor!".

El actor continuó explicando que, tras unos años difíciles en Los Ángeles, llegó a la serie Family Ties. Allí recibió lo que calificó como el mayor regalo de su carrera: conocer a su esposa, la actriz Tracy Pollan, con quien se casó en 1988, tres años antes de su diagnóstico.

"Ella me dio cuatro regalos: nuestros cuatro hijos", expresó Fox. Con su característico sentido del humor, agregó: "A veces me gusta recordarles que si no fuera por la actuación, no estarían aquí".

Para cerrar su participación, y mientras la cámara mostraba a uno de sus hijos sentado junto a él, declaró con orgullo: "Por cierto, no es actor, solo es mi acompañante. ¡Soy Michael J. Fox, soy padre y actor!".

Reflexiones sobre el legado y el "néctar" de la vida

Recientemente, Fox ha reflexionado sobre su huella en la industria. En una entrevista con el diario Los Angeles Times, al ser cuestionado sobre su legado, respondió tajantemente: "Estaré muerto".

El actor citó el libro de su difunto suegro, titulado Morir en la ruina, para explicar su filosofía actual.

"La teoría es gastar todo tu dinero ahora. No me refiero solo al dinero. Tu don, tu néctar. Gástalo todo ahora, y gástalo en tus hijos, en tus seres queridos", afirmó.

Fox concluyó asegurando que el legado es asunto de otros, mientras que su prioridad es "vivir mi mejor vida, hacer lo mejor que pueda... y seguir escribiendo mi historia hasta el último momento".