Al estilo MET Gala: los SAG Awards lanzan su primera alfombra roja temática
Por primera vez, los SAG Awards imponen un dress code inspirado en el glamour de Hollywood de los años 20 y 30
Por primera vez en su historia, los SAG Awards transforman su alfombra roja en algo más que un desfile de estilistas y maisons: este año debutan con temática oficial, al estilo de la MET Gala.
Bajo el concepto “Reinventando el glamour de Hollywood de los años 20 y 30”, la ceremonia —que se celebra hoy— invita a las estrellas a reinterpretar la elegancia de la era dorada del cine: siluetas al bies, flecos, pedrería, trajes de corte impecable y referencias directas a la estética art déco que marcó el nacimiento del star system.
Odessa A’zion
Un vestido de flecos en negro con destellos azulados, escote profundo y silueta etérea que reinterpreta el espíritu flapper con una actitud contemporánea y desenfadada.
Chase Infinity
Un vestido columna completamente cubierto de cristales en tono champagne, cuello alto y silueta sirena, complementado con tocado tipo cloche que evoca el glamour sofisticado de los años 20 con acabado contemporáneo.
Mia Goth
Un vestido burdeos translúcido con aplicaciones negras y encaje en el escote, silueta ajustada y aire lencero que equilibra romanticismo oscuro y elegancia clásica.
Teyana Taylor
Sí respetó el dress code: su silueta sirena cubierta de pedrería y detalles art déco, junto al corsé escultórico, evoca el glamour arquitectónico del viejo Hollywood con una interpretación actual y poderosa.