Al estilo MET Gala: los SAG Awards lanzan su primera alfombra roja temática

Por primera vez en su historia, los SAG Awards transforman su alfombra roja en algo más que un desfile de estilistas y maisons: este año debutan con temática oficial, al estilo de la MET Gala.

Bajo el concepto “Reinventando el glamour de Hollywood de los años 20 y 30”, la ceremonia —que se celebra hoy— invita a las estrellas a reinterpretar la elegancia de la era dorada del cine: siluetas al bies, flecos, pedrería, trajes de corte impecable y referencias directas a la estética art déco que marcó el nacimiento del star system.

Odessa A’zion

Un vestido de flecos en negro con destellos azulados, escote profundo y silueta etérea que reinterpreta el espíritu flapper con una actitud contemporánea y desenfadada.

Odessa A’zion Grosby

Chase Infinity

Chase Infinity Grosby

Un vestido columna completamente cubierto de cristales en tono champagne, cuello alto y silueta sirena, complementado con tocado tipo cloche que evoca el glamour sofisticado de los años 20 con acabado contemporáneo.

Mia Goth

Mia Goth Grosby

Un vestido burdeos translúcido con aplicaciones negras y encaje en el escote, silueta ajustada y aire lencero que equilibra romanticismo oscuro y elegancia clásica.

Teyana Taylor

Sí respetó el dress code: su silueta sirena cubierta de pedrería y detalles art déco, junto al corsé escultórico, evoca el glamour arquitectónico del viejo Hollywood con una interpretación actual y poderosa.