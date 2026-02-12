Yolanda Andrade ha reaparecido ante los medios de comunicación hace unas horas. La famosa llegó al lugar en el que graba el programa que conduce junto a Montserrat Oliver y fue ahí donde las cámaras la captaron de buen humor y repuesta tras haber estado hospitalizada hace un mes.

La famosa contó cómo se encuentra tras haber estado delicada de salud y aunque admitió que se cansa la mayoría del tiempo, tiene buena actitud.

Especial

“Estoy muy bien, me da mucha felicidad, pero me canso mucho. Mientras pueda caminar y hablar porque esta enfermedad se desarrolla y yo quiero seguir viviendo y me divierto mucho en el programa”.

Por otra parte, la conductora dijo que fue traicionada por una persona a la que consideraba su amiga, aunque no reveló nombres.

“Me dolió mucho que y confié en alguien y en la plática va y le dice a la prensa o a alguien. Me dolió mucho porque era una persona que quise mucho, en la amistad no hay que hablar de más y meterte en líos”.

Entre otros temas, Yolanda Andrade también lamentó la muerte del productor y exesposo de Lucía Méndez, Pedro Torres, quien al igual que ella padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

“Me dio mucho pesar lo de Pedro porque estábamos nosotros en comunicación y se adelantó. Ya que lo tienes, te das cuenta que es una enfermedad que no tiene cura, en Monterrey hay una clínica, pero es cansado”.

Yolanda Andrade revela qué le gustaría hacer antes de morir

Yolanda Andrade fue cuestionada sobre sus deseos antes de morir y explicó qué es lo que más le gustaría hacer antes de dejar este mundo.

“Donde voy la gente me dice: ‘¿te puedo abrazar? Mi mamá reza por ti’ y me da mucho sentimiento. Estaba hablando con Montserrat de qué voy a hacer antes de morirme y si es de irme de viaje, ya lo hice, ya lo viví, entonces haría solo ver a la gente que quiero y ya”.

PJG