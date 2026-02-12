‘Besos, Kitty’ temporada 3: Netflix confirma fecha de estreno y revela primeras imágenes oficiales

Netflix anunció que la tercera temporada de 'Besos, Kitty' (XO, Kitty) se estrenará el 2 de abril de 2026.

El anuncio llegó acompañado de las primeras imágenes promocionales, donde se observa a Kitty Song Covey de regreso en el Korean Independent School of Seoul (KISS) para cursar su último año.

La nueva entrega retomará la historia tras el cierre de la segunda temporada, que dejó varios conflictos abiertos en el terreno sentimental y familiar.

La serie, creada por Jenny Han y derivada del universo de ‘To All the Boys I’ve Loved Before’ ( A todos los chicos de los que me enamoré) , continúa como una de las apuestas juveniles más sólidas de la plataforma a nivel internacional.

Yuri y Kitty retomarán su amistad Foto: Instagram @annacathcart

Fecha de estreno de ‘Besos, Kitty’ temporada 3 en Netflix

Netflix confirmó que los nuevos episodios estarán disponibles a partir del 2 de abril de 2026. El anuncio se realizó a través de los canales oficiales de la plataforma junto con un primer vistazo visual que anticipa el regreso de los personajes a Seúl.

'Besos, Kitty' debutó en 2023 como spin-off del universo cinematográfico basado en las novelas de Jenny Han. La producción se centra en Kitty Song Covey, interpretada por Anna Cathcart, quien dejó de ser personaje secundario para encabezar su propia historia.

Desde su lanzamiento, la serie ha mantenido presencia constante en el catálogo juvenil de la plataforma.

La tercera temporada continuará de forma directa los acontecimientos que marcaron el desenlace anterior.

Min Ho continúa en la tercer temporada de 'Besos Kitty´ como interés amoroso de Kitty Foto: Instagram @annacathcart

Cómo terminó la temporada 2 de ‘Besos, Kitty’

El final de la segunda temporada dejó varias tramas sin resolver. Kitty avanzó en la exploración de su identidad y en la manera en que entiende sus relaciones afectivas, pero el cierre estuvo marcado por decisiones pendientes.

Uno de los ejes fue su vínculo con Min Ho. Cuando la relación parecía avanzar, él decidió marcharse temporalmente de gira con su hermano, una figura del K-pop. Antes de su partida, Kitty planteó acompañarlo, pero la temporada concluyó sin mostrar la respuesta definitiva.

En paralelo, la dinámica con Yuri cambió tras un beso que el personaje minimizó. Ambas redefinieron su relación, aunque la tensión emocional quedó abierta. Además, la aparición de Simon, primo de la madre fallecida de Kitty, amplió el panorama familiar y dejó nuevas preguntas sobre el pasado.

Estos elementos serán retomados en la nueva etapa.

Primeras imágenes oficiales de ‘Besos, Kitty’ temporada 3 Foto: Instagram @annacathcart

Primeras imágenes de ‘XO, Kitty’ temporada 3: regreso a KISS

Las fotografías difundidas por Netflix muestran a Kitty de vuelta en el Korean Independent School of Seoul para cursar su último año. Las imágenes incluyen a personajes ya conocidos y anticipan la incorporación de nuevos integrantes al entorno escolar.

El contexto académico tendrá un peso importante en esta temporada, ya que el último año implica decisiones relacionadas con el futuro universitario y personal.

La ambientación en Seúl sigue siendo parte central del relato, no solo como escenario, sino como elemento que influye en la experiencia de la protagonista.

En entrevista con Deadline, Jenny Han señaló sobre la evolución del personaje:

Kitty todavía está aprendiendo lo que significa amar y ser amada”.

La declaración sugiere que la tercera temporada profundizará en las consecuencias de decisiones previas.

Triángulo amoroso en ‘XO, Kitty’ Foto: Instagram @annacathcart

Triángulo amoroso y conflictos sentimentales en la temporada 3

Uno de los puntos que más conversación generó fue el triángulo emocional entre Kitty, Yuri y Min Ho. Aunque Netflix no ha revelado detalles específicos sobre el desarrollo de estos vínculos, el material promocional indica que las relaciones seguirán evolucionando.

El último año en KISS no solo representa el cierre de una etapa académica, sino también un momento de definiciones personales. Las decisiones amorosas podrían influir en el rumbo que tome cada personaje.

La serie ha abordado temas como identidad cultural, diversidad y presión social dentro de un entorno escolar internacional. Estos elementos continuarán presentes en la nueva entrega, ahora con el contexto de despedida del colegio.

‘Besos, Kitty’ y su conexión con ‘A todos los chicos de los que me enamoré’

'Besos, Kitty' forma parte del universo narrativo de ‘A todos los chicos de los que me enamoré’, saga adaptada por Netflix entre 2018 y 2021.

Kitty Song Covey fue presentada originalmente como la hermana menor de Lara Jean, pero el personaje adquirió protagonismo propio con esta serie.

En entrevista con Variety, Jenny Han explicó que siempre consideró que Kitty tenía potencial para encabezar una historia independiente.

Siempre supe que Kitty tenía su propia historia”, declaró la autora al medio especializado.

El traslado de la trama a Corea del Sur permitió ampliar el alcance cultural del universo original y darle a la protagonista un espacio narrativo distinto, centrado en su experiencia fuera de casa.

Qué se sabe hasta ahora de la temporada 3 de ‘Besos, Kitty’

Hasta el momento, Netflix no ha revelado la cantidad de episodios ni detalles específicos de la trama. Lo confirmado es que la historia se desarrollará durante el último año de Kitty en KISS y dará seguimiento a los conflictos abiertos al cierre de la segunda temporada.

El estreno del 2 de abril de 2026 marcará el regreso de la protagonista a Seúl en una etapa definida por decisiones académicas, redefiniciones sentimentales y nuevas revelaciones familiares.