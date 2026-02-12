Diego Boneta rompe en llanto tras ver la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl LX

El Super Bowl LX no solo fue una fiesta deportiva, también se convirtió en un momento histórico para la música latina. El encargado de encender el escenario del medio tiempo fue Bad Bunny, quien ofreció un espectáculo cargado de simbolismo, identidad y orgullo cultural. Entre los millones de espectadores que siguieron la transmisión estuvo Diego Boneta, quien confesó que el show lo conmovió hasta las lágrimas.

El actor y cantante mexicano reveló que vivió el momento con profunda emoción, celebrando no solo la producción del espectáculo, sino el poderoso mensaje de representación latina que llevó el “Conejo Malo” al escenario más visto del planeta.

"Se me salieron un par de lágrimas": la reacción de Diego Boneta

Durante un encuentro con medios, Diego Boneta habló sobre lo que sintió al ver la actuación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX.

Se me salieron un par de lágrimas, creo que fue muy emotivo ver todo el show con la comunidad, la boda, el chavito. Representó muy bien lo que es la comunidad latina y es un logro importantísimo para todos los latinos, creo que fue un mega show.

Boneta destacó que más allá del espectáculo, lo que realmente lo tocó fue la narrativa del show con una celebración de la cultura latina en uno de los escenarios más importantes del mundo.

Así fue el show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

El medio tiempo del Super Bowl LX fue una explosión de ritmos urbanos, salsa, reguetón y sonidos caribeños. Bad Bunny abrió el espectáculo con una puesta en escena vibrante, acompañado por decenas de bailarines que portaban elementos representativos de la cultura latina.

Uno de los momentos más comentados fue la recreación de una boda simbólica en el escenario, una escena que evocó tradición. También destacó la participación de un niño “el chavito”, como lo describió Boneta que simbolizó el futuro y las nuevas generaciones de latinos soñando en grande.

El espectáculo incluyó algunos de los éxitos más emblemáticos del puertorriqueño, con coreografías, juegos de luces y una producción que fusionó lo moderno con lo tradicional. Visualmente, el escenario se transformó en una fiesta latina, con referencias culturales que iban desde lo urbano hasta lo folclórico.

Bad Bunny siempre ha promovido el español entre amigos estadunidenses. Reuters

La presentación fue celebrada en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la importancia de ver a un artista latino encabezando el show del medio tiempo, un espacio históricamente dominado por figuras anglosajonas.

Un logro para la comunidad latina

Para Diego Boneta, el impacto del show va más allá del entretenimiento.

El actor subrayó que la presencia de Bad Bunny en el Super Bowl representa un avance significativo en términos de visibilidad para los artistas latinos. En un evento con audiencia global, el mensaje fue claro con la música en español y la cultura latina tienen un lugar protagónico en la industria internacional.

Diego Boneta y su vínculo con Juan Gabriel

En medio de la conversación, Diego Boneta también sorprendió al revelar un capítulo muy especial de su carrera musical, ya que fue uno de los pocos compositores que tuvo la oportunidad de escribir junto a Juan Gabriel.

Lo que subí a redes fueron videos de un fin de semana donde grabamos tres canciones. Hay una canción que se llama ‘Millón de años’ que salió en mi segundo disco y que empezó a circular en redes sociales; una canción que compusimos Alberto y yo juntos y es de los temas más especiales, compartió.

Trabajar con el “Divo de Juárez” marcó profundamente su trayectoria artística, consolidando su faceta como compositor además de intérprete.

diego boneta

¿Diego Boneta regresará a la música?

Aunque actualmente está enfocado en su carrera como actor y productor, Boneta dejó claro que la música sigue siendo una parte esencial de su vida.

Para el programa "Sale el Sol", declaró:

Es cómo empecé, mi primer amor. Siempre se ha terminado colando en proyectos, pero por el momento no tengo planes de sacar un disco.

Si bien no hay un nuevo álbum en puerta, sus palabras dejan abierta la posibilidad de futuros proyectos musicales.

El Super Bowl LX quedará marcado como una noche histórica para la música latina, y la reacción de Diego Boneta refleja el sentir de millones. Entre lágrimas y aplausos, el actor celebró lo que considera un triunfo colectivo: ver a un artista latino conquistar el escenario más grande del entretenimiento mundial.

