¡Confirmado! Shakira en el concierto “Todo Mundo En Rio” ante un millón de personas

¡Es oficial y ya está dando de qué hablar! Shakira encenderá la playa de Copacabana como la gran estrella del concierto gratuito “Todo Mundo No Rio”, uno de los eventos musicales más masivos del planeta. La cita, confirmada por las autoridades brasileñas, promete reunir a más de un millón de personas frente al mar en una noche que apunta a ser histórica para Río de Janeiro y para la propia artista.

Según la información difundida, la presentación será el sábado 2 de mayo de 2026, a las 21:45 (hora local), en la icónica playa de Copacabana, frente al hotel Copacabana Palace. La entrada será completamente gratuita y el acceso se realizará por orden de llegada, como ya es tradición en este espectáculo organizado por la alcaldía de Río. Además, el show será transmitido en vivo por TV Globo, ampliando su alcance a millones de hogares.

Un regreso histórico con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Shakira llega a Brasil con su exitosa gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, un tour que ha marcado su regreso a los escenarios tras un periodo de pausa y que ha recorrido estadios emblemáticos de América con una respuesta contundente del público. Desde su oficina de comunicación anticipan que esta actuación podría congregar una audiencia incluso mayor que en ediciones anteriores del evento, que ya contó con figuras internacionales como Madonna (2024) y Lady Gaga (2025).

Especial

El impacto económico de la gira también ha sido tema de conversación. En El Salvador, por ejemplo, su reciente residencia de cinco conciertos en el estadio “Mágico” González dejó cifras que impresionan:

Más de 55 millones de euros en actividad económica

11.000 empleos generados

Ocupación hotelera total

Estos números reflejan el peso cultural y financiero que mueve cada paso de la barranquillera.

En paralelo, medios especializados han señalado que el tour fue certificado como el más taquillero en la historia para un artista latino, superando el récord previo de Luis Miguel, un dato que consolida el momento estelar que vive la cantante.

Producción frente al mar y antecedentes multitudinarios

Para Copacabana se espera una producción de gran formato adaptada al entorno de playa, con un repertorio que mezcle clásicos globales como Hips Don’t Lie con los temas de su más reciente álbum. El alcalde de Río, Eduardo Paes, confirmó la noticia en redes sociales con un contundente “¡Confirmo!”, desatando una inmediata ola de reservas en vuelos y hoteles de cara a mayo.

Todo apunta a que la noche del 2 de mayo será una postal inolvidable: mar, luces, millones de voces coreando al unísono y la loba en uno de los escenarios más icónicos del mundo. Río se prepara para vibrar y el conteo ya comenzó.

El concierto gratuito de Madonna en Copacabana, celebrado el 4 de mayo de 2024 como parte del proyecto “Todo Mundo no Rio”, reunió a aproximadamente 1,6 millones de personas, de acuerdo con cifras oficiales del Ayuntamiento de Río de Janeiro y reportes de prensa internacional, lo que lo convirtió en uno de los espectáculos con mayor asistencia en la historia de Brasil.

Las autoridades locales estimaron en esa ocasión un impacto económico superior a 300 millones de reales brasileños (más de 55 millones de dólares al tipo de cambio promedio de 2024), principalmente en sectores como hotelería, transporte y gastronomía.

El modelo del concierto, impulsado por la alcaldía para fortalecer la proyección internacional de la ciudad, contempla una inversión pública orientada a turismo y promoción cultural, con transmisiones nacionales que alcanzan a millones de televidentes a través de TV Globo.

Un escenario con historia y proyección global

Estas cifras dimensionan el potencial de convocatoria y derrama económica que podría generar la presentación de Shakira en 2026, en un recinto abierto que históricamente ha sido escenario de algunos de los conciertos más multitudinarios del mundo.

Con antecedentes récord y una artista en la cima de su carrera, Copacabana se alista para otra noche legendaria que promete quedar inscrita en la memoria colectiva de la música en vivo.

«pev»