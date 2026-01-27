Yolanda Andrade rompe la polémica y muestra apoyo a Verónica Castro tras su hospitalización

En medio de la complicada crisis de salud que ella misma atraviesa, Yolanda Andrade sorprendió al mostrarse empática y respetuosa al hablar sobre la reciente hospitalización de Verónica Castro, y es que, lejos de la polémica que suele rodearlas, la conductora dejó claro que, cuando se trata de enfermedades, no hay espacio para rencores ni especulaciones.

¿Qué dijo Yolanda Andrade?

Durante un breve encuentro con medios de comunicación, Yolanda fue cuestionada sobre el estado de salud de la actriz, con quien en el pasado aseguró haber tenido una relación sentimental, Andrade confesó que no estaba enterada de que Verónica se encontrara hospitalizada y que la noticia la tomó por sorpresa.

“Eso es muy feo… yo no sabía que estaba enferma. Espero de corazón que esté bien”, expresó, visiblemente seria.

Además, descartó por completo que la situación de Verónica tenga que ver con algún tipo de “karma”, como algunos han insinuado en redes sociales.

“Con esos temas no se juega”, subrayó.

Yolanda recordó que Verónica Castro ha pasado por intervenciones médicas delicadas a lo largo de su vida y señaló que enfrentar problemas de salud puede ser profundamente frustrante, incluso cuando la mente está lúcida y fuerte.

“Debe ser muy difícil cuando el cuerpo no responde”, comentó.

En sus declaraciones, Andrade también evocó un accidente que sufrió Verónica Castro hace años durante una transmisión televisiva, cuando montaba una elefanta, según relató, el incidente le habría provocado una lesión severa en la espalda que arrastró durante mucho tiempo. A partir de ello, Yolanda hizo un llamado a reflexionar sobre el uso de animales en espectáculos, destacando que no son mascotas ni pueden ser controlados con facilidad.

“Un animal de ese tamaño tiene una fuerza impresionante. A veces uno no dimensiona el riesgo”, señaló, insistiendo en que nadie merece cargar con secuelas físicas por ese tipo de situaciones.

¿Qué pasó entre Yolanda Andrade y Verónica Castro?

Las palabras de Yolanda cobraron especial relevancia debido a la historia que existe entre ambas, ace algunos años, la conductora aseguró que mantuvo una relación amorosa con Verónica Castro, incluso afirmando que vivieron una ceremonia simbólica en Europa.

Aunque Yolanda ha dicho en distintas ocasiones que tiene pruebas de ese vínculo, también ha reiterado que no las mostrará por respeto.

Verónica Castro, por su parte, ha negado tajantemente dichas versiones y ha manifestado su incomodidad con los señalamientos públicos, sin embargo, en esta ocasión, Yolanda evitó cualquier confrontación y dejó claro que su único deseo es que la actriz se recupere pronto.

“A nadie se le desea estar enfermo. Cuando alguien pasa por eso, hay cosas que simplemente no valen”, concluyó Andrade.

