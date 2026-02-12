Revive Vaselina este Día del Amor y la Amistad en una función especial en CDMX

¿Sin planes para este 14 de febrero? No te quedes sin opciones, porque si te gustaría celebrar el Día del Amor y la Amistad con un toque de nostalgia, este plan puede ser perfecto para ti: la proyección de Vaselina (Grease) en la Faro de Oriente de la CDMX.

Si eres fan de este clásico que combina romance, juventud y música de los años 50 —con géneros como rock and roll, pop y rockabilly—, podrás disfrutarlo en un ambiente especial. Y no solo eso: para complementar la experiencia, también habrá una exhibición de autos clásicos que te transportará a otra época.

Proyección de Vaselina (Grease) por el Día del Amor y la Amistad

Con motivo de la fecha, este icónico filme ambientado en los años 50 se proyectará el sábado 14 de febrero, ideal para disfrutar en pareja, con amigos o en familia.

La historia sigue el romance entre el rebelde y carismático Danny Zuko (John Travolta), inolvidable por su peinado estilo tupé, y la dulce Sandy Olsson (Olivia Newton-John), una pareja que ha conquistado generaciones.

Película Vaselina y exposición de autos clásicos en Faro Oriente Foto: Pinterest

Vaselina (Grease): un clásico que mezcla romance, juventud y música

Dirigida por Randal Kleiser y con una duración de 110 minutos, Vaselina narra la historia de dos jóvenes que se conocen durante las vacaciones de verano y descubren, al iniciar el ciclo escolar, que estudian en la misma escuela.

Además de su historia de amor, la película aborda temas como la amistad, la identidad juvenil, la vida escolar y la pasión por los autos clásicos, lo que refuerza su esencia nostálgica y la convierte en un referente del cine musical.

Película Vaselina y exposición de autos clásicos en Faro Oriente Foto: Pinterest

¿Cómo llegar a la Faro de Oriente de la CDMX?

La proyección se realizará a las 17:00 horas en la Faro de Oriente, ubicada en Calzada Ignacio Zaragoza s/n, colonia Fuentes de Zaragoza, alcaldía Iztapalapa.

La estación de Metro más cercana es Peñón Viejo, de la Línea A.

Precio: Entrada libre.

Exhibición de autos clásicos para ambientar la experiencia

Para completar el viaje a los años 50, también podrás disfrutar de una exhibición de autos clásicos en la explanada de la Faro de Oriente.

La muestra estará disponible a partir de las 17:00 horas.

Precio: Entrada libre.

Si todavía no tienes planes para este 14 de febrero y te encanta lo retro, esta es una excelente opción para pasar una tarde romántica, divertida y llena de nostalgia con uno de los musicales más queridos de todos los tiempos.