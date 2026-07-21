¿Qué es la 'niebla mental'? La secuela del cáncer que cambió por completo la rutina de Kate Middleton 

Kate Middleton continúa compartiendo algunos de los momentos más difíciles que vivió durante su tratamiento contra el cáncer. La princesa de Gales reveló que uno de los efectos secundarios más complicados de la quimioterapia no fue físico, sino mental: una intensa dificultad para concentrarse que le impidió incluso leer.

Kate Middleton revela una secuela poco conocida del cáncer

Durante una visita al centro oncológico The Christie NHS Foundation Trust, en Manchester, la esposa del príncipe William conversó con pacientes que actualmente reciben tratamiento y habló con sinceridad sobre la llamada "niebla mental".

La princesa de Gales reveló que la quimioterapia afectó su capacidad para leer y concentrarse.

Una secuela frecuente entre personas que han pasado por quimioterapia y que suele afectar la memoria, la atención y la capacidad para procesar información. La princesa explicó que, durante esa etapa, actividades que antes disfrutaba dejaron de ser posibles.

No tenía la capacidad de leer ni de concentrarme realmente en nada", confesó mientras compartía su experiencia con otros pacientes.

Así enfrentó Kate Middleton los efectos de la quimioterapia

Ante esa pérdida temporal de concentración, Kate encontró una alternativa inesperada para mantener su mente ocupada: dibujar y colorear. Según relató, estas actividades creativas le permitían relajarse sin sentir la presión de terminar una obra o alcanzar un objetivo específico.

El dibujo y los libros para colorear se convirtieron en una herramienta para sobrellevar la llamada "niebla mental". IG

Simplemente podía perderme en ello", comentó al explicar que colorear se transformó en una especie de terapia personal durante los meses más difíciles de su recuperación.

Su interés por el arte no es casualidad. Kate estudió Historia del Arte en la universidad y desde hace años ha impulsado iniciativas relacionadas con la creatividad y el bienestar emocional.

Sin embargo, durante su tratamiento esas aficiones adquirieron un significado completamente distinto, convirtiéndose en herramientas para afrontar el impacto emocional y cognitivo de la enfermedad.

Incluso años atrás, el príncipe William ya había contado que su esposa disfrutaba de los libros para colorear para adultos, una afición que ahora cobra un nuevo sentido tras conocer el papel que desempeñó durante su recuperación.

Kate aseguró que las actividades creativas le permitieron mantenerse presente durante una de las etapas más difíciles de su recuperación. IG

¿Qué es la "niebla mental"?

El síntoma que describió la princesa recibe el nombre de "chemo brain" o "niebla mental", un trastorno cognitivo reconocido por especialistas en oncología. Se trata de una condición que puede aparecer durante o después de la quimioterapia y que afecta distintas funciones del cerebro.

La "niebla mental" es una secuela reconocida de la quimioterapia que puede afectar la memoria y la atención.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la dificultad para concentrarse, olvidos constantes, problemas de memoria a corto plazo, lentitud para procesar información, fatiga mental y complicaciones para organizar tareas cotidianas.

Aunque en muchos pacientes estos síntomas desaparecen conforme avanza la recuperación, en otros pueden prolongarse durante varios meses después de finalizar el tratamiento.

El estado de salud actual de Kate Middleton

La princesa de Gales anunció en marzo de 2024 que se sometería a quimioterapia preventiva después de que estudios realizados tras una cirugía abdominal detectaran la presencia de cáncer.

Meses más tarde confirmó que había terminado el tratamiento y, posteriormente, informó que la enfermedad se encontraba en remisión.

La princesa continúa retomando poco a poco su agenda pública tras anunciar que su cáncer está en remisión. Grosby Group

Desde entonces, el Palacio de Kensington ha organizado un regreso progresivo a sus compromisos oficiales, priorizando actividades relacionadas con la salud, la primera infancia y el bienestar emocional.

En los últimos meses también ha retomado retos físicos, como su participación en iniciativas benéficas para recaudar fondos destinados a la investigación y atención de pacientes oncológicos.

Su reciente testimonio demuestra que, aunque la recuperación física avanza favorablemente, algunas secuelas del tratamiento permanecen mucho tiempo después.

Al hablar abiertamente sobre el proceso, Kate Middleton vuelve a utilizar su experiencia personal para dar visibilidad a una realidad que comparten miles de pacientes con cáncer y que, con frecuencia, pasa desapercibida.