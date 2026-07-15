Kenia Os responde a rumores de infidelidad de Peso Pluma tras publicar indirecta

Kenia Os compartió un video en sus rede sociales en el que se hacía referencia a una posible infidelidad por parte de su ex pareja, Peso Pluma, por lo que la cantante de Slay salió a aclarar su mensaje.

La intérprete de Malas decisiones compartió un video en el que aparece una frase sobre hombres que buscan a otra mujer aunque ya tengan pareja. El contenido provocó que sus seguidores comenzaran a preguntarle si hablaba de su relación con Peso Pluma o si estaba dando alguna pista sobre el motivo de su separación.

El video decía: “Se enojan porque nos ponemos pestañas en las pestañas y ellos buscan mujer teniendo mujer”, frase que fue tomada por varios fans como una referencia a una traición amorosa.

¿Kenia Os confirmó infidelidad de Peso Pluma?

Aunque los rumores crecieron rápidamente en redes sociales, Kenia Os respondió en los comentarios del video y pidió no sacar conclusiones. La cantante explicó que la publicación no estaba dedicada a una sola persona, sino que hablaba de una situación general.

“No es para uno, es TODOS EN GENERAL... Di NO a las conclusiones”, escribió Kenia en TikTok, junto con varios emojis.

Kenia Os con vestido blanco. Foto de FB: Kenia Os

Con ese mensaje, la artista no confirmó que Peso Pluma le haya sido infiel ni dio detalles sobre una posible traición. Su respuesta, más bien, buscó frenar las interpretaciones que sus seguidores hicieron a partir de la publicación.

La aclaración llegó después de que cientos de usuarios le pidieran explicar si el video estaba relacionado con el cantante de corridos tumbados, con quien terminó su relación a inicios de junio de 2026.

¿Cómo terminó la relación de Kenia Os y Peso Pluma?

Kenia Os y Peso Pluma confirmaron su ruptura mediante un comunicado en el que señalaron que la separación ocurrió en buenos términos y por decisión mutua. Hasta ahora, ninguno de los dos ha revelado públicamente el motivo exacto del rompimiento.

A pesar de ello, en redes sociales se han mantenido varias teorías sobre la separación. Una de las más repetidas apunta a una presunta infidelidad por parte de Peso Pluma, aunque no existe una confirmación oficial de ninguno de los involucrados.

Kenia Os en una sesión de fotos. Foto de FB: Kenia Os

La conversación también aumentó después de que el cantante eliminara la mayoría de sus fotografías con Kenia Os, lo que para algunos fans fue una señal de distanciamiento definitivo. Otros, sin embargo, notaron que todavía conservaba una imagen con ella, por lo que mantuvieron la esperanza de una reconciliación.

Kenia Os también ha sido relacionada con El Malilla

Tras la ruptura, Kenia Os también fue vinculada sentimentalmente con El Malilla, luego de que algunos usuarios interpretaran ciertos videos y comentarios como posibles indirectas hacia la cantante. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado una relación.

Por ahora, Kenia Os no ha dado más detalles sobre su vida amorosa ni sobre las razones detrás de su separación con Peso Pluma. Lo único que aclaró es que su publicación sobre infidelidad no tenía un destinatario específico.

bgpa