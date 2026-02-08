Danna brilla en Harvard: es reconocida por su impulso al liderazgo de las mujeres latinas 

Danna, una de las artistas mexicanas más reconocidas, vivió recientemente uno de los momentos más destacados de su carrera. La cantante y actriz fue homenajeada por la Universidad de Harvard como parte de su participación en la LEAD Conference: Latina Empowerment and Development, una iniciativa enfocada en visibilizar el liderazgo de las mujeres latinas.

Este evento no solo le permitió ofrecer una conferencia, sino también recibir un reconocimiento especial que representa, en sus propias palabras, un sueño cumplido. En sus redes sociales, Danna compartió con emoción lo que significó para ella haber sido parte de este espacio que impulsa la comunidad femenina latina.

Instagram

La presencia de Danna en Harvard

Dentro del programa de la LEAD Conference, Danna tuvo la oportunidad de hablar sobre el empoderamiento femenino, un tema con el que se ha identificado a lo largo de su carrera. Su presencia en esta universidad estadounidense subraya su compromiso con causas que trascienden la música y el entretenimiento, y que buscan generar un impacto en la sociedad.

Consciente de la relevancia de este momento, la artista compartió imágenes de su visita en su cuenta de Instagram, en las que se le ve dando la conferencia. Acompañó la publicación con un mensaje en el que agradeció a Harvard por tomarla en cuenta.

Instagram

“Gracias @harvard ha sido un sueño lograr estar aquí y recibir este reconocimiento como parte de LEAD Conference: Latina Empowerment and Development”.

Danna destacó el valor de encontrarse en un entorno que apuesta por elevar las voces latinas femeninas, reconociendo su trabajo y su influencia en distintos ámbitos.

“Estar en un espacio que existe para elevar el liderazgo, la voz y el impacto de las mujeres latinas hace que este momento sea profundamente significativo para mí. Gracias por escucharme, por crear comunidad y recordarnos que nuestra voz importa”.

Danna es elogiada en redes sociales

La publicación de Danna recibió rápidamente miles de reacciones, entre ellas la de su pareja Alex Hoyer, quien comentó:

“Orgulloso de ti siempre”.

Instagram

Además, muchos fans aprovecharon para felicitarla, resaltando lo importante que es para ellos verla alcanzar logros de este tipo:

“Felicidades. Increíble que estés ahí”.

“Qué orgullo lo que eres, qué orgullo quien eres”.

“Nuestro orgullo”.

“Inspiras siempre”.

“Orgullosa de ti, como persona, como artista, como mujer”.

“Ella sí es la reina de México”.

PJG