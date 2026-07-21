Se confirma que Livia Brito se encuentra vinculada a proceso, le niegan amparo

El poder judicial mexicano asestó un duro golpe a la defensa de Livia Brito. Una jueza federal le negó el recurso de amparo a la actriz, instrumento con el cual sus abogados buscaban detener el avance de un nuevo proceso legal en su contra.

La resolución judicial ratificó que la protagonista de telenovelas quedó formalmente vinculada a proceso. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sostiene una firme acusación contra la intérprete por el delito de falsedad ante la autoridad.

Livia Brito con pants negro. Foto de FB: Livia Brito

El periodista Carlos Jiménez filtró los detalles del fallo judicial a través de sus plataformas informativas. Los documentos oficiales demostraron que la celebridad mintió deliberadamente durante sus comparecencias iniciales frente a los ministerios públicos capitalinos.

El sistema de justicia persigue a la estrella de televisión por alterar su testimonio bajo juramento legal. Las autoridades ministeriales descubrieron discrepancias sustanciales en su relato oficial sobre el violento incidente que protagonizó hace cuatro años en un destino turístico.

El origen del conflicto en Cancún

Este complejo entramado legal nació en el mes de junio del año 2020. En aquel momento, el fotógrafo Ernesto Zepeda captó a la artista y a su entonces pareja sentimental mientras paseaban libremente por una playa pública en el balneario de Cancún, Quintana Roo.

La actriz notó la presencia del reportero gráfico y reaccionó con violencia extrema. La pareja agredió físicamente al paparazzi, le provocó diversas lesiones en el rostro y destruyó por completo su equipo fotográfico y material de trabajo a la orilla del mar.

Livia Brito con un conjunto lila. Foto de FB: Livia Brito

Tras el escandaloso suceso, la intérprete rindió sus primeras declaraciones oficiales ante la dependencia investigadora. En esos testimonios iniciales, la celebridad negó categóricamente su presencia en el lugar de los hechos y rechazó cualquier participación en el ataque contra el periodista.

Las investigaciones posteriores con cámaras de seguridad y testigos presenciales desmintieron la versión de la artista. Las evidencias demostraron que la protagonista de melodramas rindió informes falsos para evadir la justicia y proteger a su entonces novio de la acción penal.

La victoria legal del fotógrafo

Frente a la negativa inicial, el reportero agraviado interpuso una demanda civil por daño moral y agresiones físicas. El comunicador exigió la reparación total de los gastos médicos, el pago de su cámara destruida y una compensación por la severa afectación a su patrimonio.

Los tribunales fallaron a favor del fotógrafo después de un largo y mediático litigio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la sentencia condenatoria en su momento, obligando a la artista a pagar una indemnización superior a un millón de pesos mexicanos.

Livia Brito con un conjunto rojo. Foto de FB: Livia Brito

El triunfo en la vía civil consolidó la base probatoria para la actual persecución penal. El equipo jurídico del agraviado reactivó la denuncia por falsedad de declaraciones, al comprobar jurídicamente que los testimonios originales de la actriz carecían de total veracidad.

La negativa de la protección federal obliga a Livia Brito a enfrentar la fase complementaria de la investigación. Las autoridades judiciales programarán nuevas audiencias para desahogar las pruebas y determinar las sanciones penales definitivas contra la figura del entretenimiento.