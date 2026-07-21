¿Adiós al deporte? Memo Schutz revela por qué decidió entrar a La Casa de los Famosos México 2026

En un momento en el que las fronteras entre el deporte y el entretenimiento son cada vez más difusas, Memo Schutz tiene claro que la manera de llegar a las nuevas generaciones también está cambiando. El comentarista, uno de los rostros reconocibles de la televisión especializada en deportes, decidió aceptar un reto que lo coloca fuera de su territorio y frente a una público distinto.

Su participación en la cuarta edición de La Casa de los Famosos México que se estrena el próximo domingo 26 de julio a las 20:30 horas por VIX, representa, para él, una oportunidad de acercarse a públicos que quizá no consumen el deporte de la misma manera que las generaciones anteriores.

"Lo que estamos buscando todos los que trabajamos en los medios de comunicación es conectar con las distintas audiencias", explicó Schutz durante la presentación del proyecto. Para él, esa transformación es evidente incluso dentro de su propia familia. Mientras las generaciones de 40 años en adelante pueden tener una relación más tradicional con el deporte, sus hijos lo consumen de una manera completamente diferente.

¿Cómo lo ven los hijos? ¿Cómo lo ven mis hijos? ¿Cómo la ve mi hija de 12, el hijo de 6? De otra manera totalmente, reflexionó.

Su lectura parte de una realidad y, es que el deporte ya no compite únicamente contra otros eventos. Hoy comparte la atención del público con las plataformas digitales y redes sociales. Por eso, Memo Schutz considera que el entretenimiento también forma parte de la conversación deportiva.

Muchos dicen: ‘no, es que el deporte…’. No, el deporte ya no se consume como antes. El deporte también es entretenimiento, ya compites con todo tipo de entretenimiento que hay allá afuera, señaló.

Desde esa perspectiva, su incursión en un formato de convivencia representa una especie de puente entre dos mundos. Por un lado, el comentarista que ha construido su trayectoria alrededor de la información y el análisis deportivo; por otro, una audiencia que quizá lo descubra ahora desde una faceta distinta.

En mi caso personal, creo que puede ser una plataforma para reconectar con esas nuevas generaciones, afirmó.

Yanet García y Memo Schutz, los nuevo confirmados de La Casa de los Famosos 2026 Mateo Reyes

Salir de la zona de confort

Una motivación similar, aunque desde una historia completamente diferente, llevó a Yaneth García a aceptar el reto. La conductora y empresaria, conocida internacionalmente como “La chica del clima”, reconoció que su decisión nació de escuchar lo que quería hacer en este momento de su vida.

Hay que escuchar nuestro corazón y fue eso, escuchar mi corazón y decir: sí quiero hacerlo, quiero conectar con México, quiero salir de mi zona de confort, compartió.

Para García, regresar a México después de varios años representa también un desafío personal. Su historia comenzó en Santiago, Nuevo León, en una familia que, según ha contado, le inculcó desde pequeña el valor del trabajo y la independencia. Con el tiempo, esa disciplina la llevó a construir una carrera que trascendió las fronteras del país.

Su popularidad creció de manera acelerada cuando comenzó a presentar el clima en televisión. Yaneth García recuerda que, mientras trabajaba en Monterrey, pasó de tener apenas seis mil seguidores a alcanzar alrededor de medio millón en cuestión de una semana, después de que sus participaciones se volvieran virales en distintas partes del mundo.

Yanet García es la nueva confirmada de La Casa de los Famosos México 2026 Mateo Reyes

Ese fenómeno digital terminó convirtiéndola en una figura reconocida más allá de la televisión y le abrió la puerta a proyectos internacionales. Actualmente radica en Nueva York y asegura que mantiene una vida independiente, algo que también espera reflejar durante su nueva experiencia.

No tengo una estrategia, quiero jugar con el corazón, vivir la experiencia al máximo, disfrutarlo y que dure lo que tenga que durar, dijo sobre su participación.

Más que llegar con una fórmula para permanecer hasta el final, García prefiere dejar que la convivencia y las relaciones con los demás participantes definan su camino. Incluso considera que su belleza, uno de los atributos por los que se hizo conocida, puede ser tanto una ventaja como un obstáculo.

Muchas veces nos vamos solamente por la apariencia y resulta que no, que es muy agradable la persona o no es tan agradable. Creo que hay que darnos la oportunidad de conocernos, reflexionó.

Dos figuras, una nueva audiencia

Las historias de Schutz y García parten de lugares distintos, pero coinciden en una misma necesidad al querer conectar con un público que consume contenidos de otra manera.

Mientras el comentarista deportivo ve en esta experiencia una posibilidad para acercarse a generaciones que quizá no siguen el deporte como antes, García apuesta por regresar a México, salir de su zona de confort y mostrarse desde un lugar más personal.

En ambos casos, el reto no parece limitarse a permanecer dentro de una casa o superar una dinámica de convivencia. La verdadera apuesta está afuera. al querer conquistar la atención de una audiencia que ya no distingue con tanta claridad entre un comentarista deportivo, un influencer o una figura del entretenimiento.

La Casa de los Famosos México 2026 Mateo Reyes

Y quizá ahí se encuentra la razón por la que dos personajes con trayectorias tan diferentes decidieron aceptar el mismo desafío al entender que, en la era de las nuevas audiencias, mantenerse vigente también significa atreverse a cambiar de área o escenario.