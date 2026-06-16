X-Men en el UCM: ¿Reinicio o regreso al pasado? Kevin Feige lo revela

Marvel Studios y su presidente Kevin Feige planean un reinicio absoluto para la llegada de los X-Men al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). La productora descartará los arcos narrativos de las películas anteriores de Fox para construir una historia completamente nueva. El equipo creativo asume el riesgo de ignorar el legado cinematográfico previo de los mutantes.

El guionista del proyecto, Lee Sung Jin, reveló la estrategia del estudio durante una entrevista exclusiva para el portal estadounidense Deadline. El escritor detalló las intenciones de los altos mandos de Marvel y confirmó la libertad creativa que impera en las actuales reuniones de preproducción. La directiva exige frescura y originalidad para esta esperada adaptación.

Marvel prepara el reinicio de los X-Men en el UCM. Foto: Marvel Studios

Sung Jin trabaja estrechamente con el director Jake Schreier, quien tomará las riendas del largometraje tras su participación en Thunderbolts*. Ambos cineastas coinciden en la visión de Feige y estructuran un libreto desvinculado de las sagas protagonizadas por actores icónicos del pasado. El objetivo apunta a cautivar a las nuevas generaciones de espectadores.

La adquisición de 21st Century Fox por parte de The Walt Disney Company devolvió los derechos de los personajes a la casa de las ideas. Desde ese movimiento corporativo, los fanáticos especulaban sobre el destino de la franquicia. Hoy, los responsables confirman que el estreno mundial de este reinicio mutante llegará a las salas de cine en el año 2028.

El regreso a los cómics clásicos

El realizador Jake Schreier apuesta por rescatar la esencia de las historietas originales publicadas en décadas pasadas. El director centra su atención en los libretos del legendario escritor Chris Claremont, responsable de cimentar la fama mundial de la agrupación heroica. La nueva película explotará a fondo la dinámica de equipo y las relaciones interpersonales de los protagonistas.

El guionista Sung Jin aplaudió esta decisión y confesó su enorme fanatismo por las viñetas y la mítica serie animada transmitida en televisión. El escritor consideró estimulante la oportunidad de explorar el inmenso catálogo de personajes disponibles en la pizarra de las oficinas de Marvel. El equipo debate diariamente sobre qué mutantes integrarán la alineación principal.

Posible imagen de la película de X-Men. Foto: Marvel Studios

"Kevin simplemente quiere arriesgarse y empezar de cero", subrayó el guionista al comparar este proyecto con sus trabajos anteriores. El autor explicó que la ausencia de ataduras narrativas permite moldear una película fuera de los estándares convencionales del cine de superhéroes. Los ejecutivos Louis D’Esposito y Kevin Feige supervisan de cerca cada avance de la trama.

La dinámica en la sala de escritores fomenta la improvisación y el intercambio libre de ideas entre todos los creativos involucrados. Sung Jin destacó el agudo instinto de los directivos de Marvel para identificar los elementos melodramáticos funcionales para la pantalla grande. La producción promete entregar una versión nunca antes vista de los pupilos del Profesor X.

Los cameos del multiverso mutante

El anuncio de este reinicio total contrasta directamente con las recientes apariciones de los actores clásicos dentro de las producciones del UCM. Marvel utilizó el concepto de la Saga del Multiverso para justificar el regreso temporal de varias estrellas consagradas. Hugh Jackman retomó el manto de Wolverine en la taquillera cinta Deadpool y Wolverine.

En esa misma línea, el veterano actor Patrick Stewart interpretó a una variante del telépata Charles Xavier en la película Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. El estudio intercaló estos guiños nostálgicos para complacer a los seguidores más leales de la marca. Las apariciones funcionaron como un puente narrativo antes del inminente rediseño de la saga.

Los fans especulaban con la reaparición de los X-Men anteriores. Foto: Redes Sociales

Los planes a corto plazo incluyen la participación de otros miembros del elenco original de Fox en el magno evento Avengers: Doomsday. La compañía aprovechará esta reunión colosal de superhéroes para despedir definitivamente a las encarnaciones previas. Esta estrategia cerrará el ciclo de los antiguos intérpretes y dejará el camino libre para el talento joven.

El rediseño total de la franquicia representa el mayor reto de Marvel Studios para la próxima década de estrenos cinematográficos. La empresa invierte todos sus recursos creativos para garantizar el triunfo comercial de los mutantes bajo su prestigioso sello. El público mundial aguarda con gran expectativa la revelación de los actores que heredarán los icónicos trajes de combate.