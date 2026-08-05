¿Quién es La Beba? La influencer que aparece en el último video de César Gastélum previo a su muerte

La muerte del creador de contenido sinaloense César Gastélum conmocionó a las redes sociales y provocó que miles de usuarios buscaran respuestas sobre las personas más cercanas a él.

Entre los nombres que rápidamente se volvieron tendencia apareció el de La Beba, una influencer con la que el joven compartía videos de manera frecuente y que protagonizó uno de los momentos más comentados tras conocer la noticia de su fallecimiento.

¿Quién es La Beba?

La Beba es una creadora de contenido originaria de Culiacán, Sinaloa, que ha construido una comunidad en redes sociales mediante videos de entretenimiento, bailes, retos y colaboraciones con otros influencers.

La influencer compartió varios videos con César Gastélum días antes del ataque que le costó la vida. IG

Actualmente suma más de 14 mil seguidores en Instagram y mantiene presencia activa en TikTok, donde comparte contenido relacionado con tendencias virales y momentos de su vida cotidiana.

Durante las últimas semanas, gran parte de sus publicaciones estuvieron protagonizadas por César Gastélum, lo que alimentó las especulaciones sobre un posible romance. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó públicamente que fueran pareja.

Su dinámica frente a las cámaras mostraba una evidente complicidad. En varios videos aparecían simulando citas, intercambiando bromas y recreando escenas románticas que fueron bien recibidas por sus seguidores.

¿Cuál fue la reacción de “La Beba” ante la muerte de César Gastélum?

Mientras realizaba un TikTok Live, La Beba interactuaba con sus seguidores cuando comenzaron a aparecer mensajes que aseguraban que César Gastélum había sido atacado en Culiacán, Sinaloa.

La Beba se volvió tendencia tras enterarse en una transmisión en vivo de la muerte de César Gastélum. IG

Al principio, la influencer mostró incredulidad e intentó confirmar la información. Después de revisar su teléfono celular, compartió una frase que llamó la atención de miles de internautas.

Teníamos una date mañana, me iba a traer serenata", comentó visiblemente sorprendida antes de terminar la transmisión sin ofrecer más explicaciones.

Ese breve momento fue suficiente para que el video comenzara a circular rápidamente en distintas plataformas, donde algunos usuarios interpretaron sus palabras como una señal de que ambos mantenían una relación sentimental, mientras que otros consideraron que únicamente colaboraban como creadores de contenido.

¿Cuál fue el último video de César Gastélum?

Las dos publicaciones más recientes de César Gastélum antes de su muerte fueron precisamente junto a La Beba. En uno de los videos, ambos aparecen compartiendo una aparente cita en un restaurante, donde incluso se observa un ramo de flores sobre la mesa mientras bailan frente a la cámara.

El último video de César Gastélum junto a La Beba se viralizó tras el asesinato del influencer. IG

La publicación fue acompañada por el mensaje: "La verdadera cita fresita", haciendo referencia a una tendencia que ambos recreaban para sus seguidores.

Las grabaciones utilizaban como fondo musical el corrido "La Cita Fresita 2.0", un tema que posteriormente también comenzó a ser objeto de debate en redes sociales debido a algunas referencias presentes en su letra.

¿Qué le pasó a César Gastélum?

César Gastélum fue asesinado la noche del 4 de agosto mientras realizaba una transmisión en vivo en Culiacán. El ataque quedó registrado en video y generó un fuerte impacto entre la comunidad digital que seguía su contenido.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa mantiene abierta la investigación para esclarecer el móvil del homicidio y dar con los responsables. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni se han dado a conocer conclusiones oficiales sobre las causas del ataque.

La Fiscalía de Sinaloa continúa investigando el homicidio de César Gastélum. Especial

Tras el asesinato del influencer surgieron diversas teorías entre usuarios que intentaron relacionar el contenido de sus últimas publicaciones con el ataque.

No obstante, hasta ahora las autoridades no han informado que exista alguna evidencia que vincule los videos o la canción con el crimen, por lo que dichas versiones permanecen como simples especulaciones difundidas en internet.