Ana Gastélum rompe el silencio y aclara si César Gastélum es su hermano

Tras el asesinato del creador de contenido César Gastélum, ocurrido el 4 de agosto en Culiacán, en redes sociales comenzó a difundirse la versión de que el influencer era hermano de Ana Gastélum. La coincidencia de apellidos provocó especulaciones entre usuarios.

La propia actividad de la influencer en redes sociales también ha sido tomada por algunos internautas como un elemento para desmentir el rumor.

Foto: Instagram cesargastelum_57

¿Por qué surgió el rumor sobre Ana y César Gastélum?

Las especulaciones comenzaron poco después de que se diera a conocer la muerte de César Gastélum. Debido a que ambos comparten apellido y son figuras conocidas en plataformas digitales, algunos usuarios aseguraron que existía un vínculo familiar entre ellos.

¿Qué dijo Ana Gastélum?

Luego de que diversas publicaciones en redes sociales, aseguraran que César era su hermano, Ana desmintió esa versión y aclaró que el joven no tenía ningún parentesco con ella.

A través de sus redes sociales, expresó sus condolencias a la familia del fallecido, pero también manifestó su molestia por la forma en que algunos medios difundieron la información sin verificarla previamente.

Ojalá algún día aprendan a corroborar sus noticias antes de publicarlas. Mis condolencias para la familia del joven que dicen que era mi hermano, pero no era mi familiar", escribió.

Foto: Instagram anagastelumc

Asimismo, lamentó que, en medio de un hecho tan doloroso, se utilicen nombres de personas ajenas con el objetivo de generar mayor impacto en internet.

Es un suceso fuerte y triste, y les fascina utilizar nombres ajenos para hacerse más 'virales'", agregó.

¿Quién era César Gastélum?

Conocido en redes sociales como "Cesarín", César Gastélum se hizo popular por compartir videos de comedia, imitaciones y contenido musical en TikTok, donde acumuló millones de seguidores y "me gusta".

El influencer murió tras ser atacado a balazos mientras realizaba una transmisión en vivo en el sector Tres Ríos, en Culiacán. De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres a bordo de una motocicleta se acercaron al lugar y dispararon contra él. Las personas que lo acompañaban resultaron ilesas.

Foto: Instagram cesargastelum_57

¿Qué se sabe de la investigación?

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer el homicidio de César Gastélum.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas, el posible móvil del crimen ni han emitido algún pronunciamiento respecto a los rumores difundidos en redes sociales sobre un supuesto parentesco entre el influencer y Ana Gastélum.