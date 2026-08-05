Familia de Perez Hilton rompe el silencio tras la grave crisis del bloguero e informa de su salud

Luego de la profunda inquietud generada por la transmisión en vivo realizada por Perez Hilton en TikTok, en la que se observó un comportamiento errático y signos de autolesión, la familia del famoso bloguero rompió el silencio para dar a conocer su estado de salud.

El creador de contenido, de nombre real es Mario Armando Lavandeira Jr., fue trasladado de emergencia a un centro médico en Miami luego de que personal de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, acudió a su residencia.

Fuentes cercanas indicaron al portal de entretenimiento TMZ que la salud mental del influencer se vio impactada recientemente por la complejidad de su mudanza de Las Vegas a Miami, un cambio realizado con la intención de estar más cerca de su madre y sus tres hijos, pero que supuso una difícil transición personal en medio de su recuperación tras padecer una sepsis a inicios de año.

"Podemos confirmar que Perez está recibiendo atención médica"

A través de una declaración oficial publicada en el sitio web PerezHilton.com, su familia expresó gratitud ante las muestras de solidaridad recibidas y confirmaron que la prioridad actual se enfoca en la recuperación del comunicador.

"Muchos de ustedes se han puesto en contacto para expresar su preocupación por Perez, y estamos profundamente agradecidos por la abrumadora muestra de amor, apoyo y oraciones.

“Podemos confirmar que Perez está recibiendo atención médica, y la prioridad de nuestra familia en este momento es su bienestar. Les rogamos respeten la privacidad de Perez, así como la de su familia, durante este momento difícil.

“Si surge alguna novedad que podamos compartir, se la comunicaremos a todos tan pronto como sea posible. Gracias por su compasión, comprensión y continuo apoyo."