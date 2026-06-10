¿Muere el Spider-Man de Tom Holland en Brand New Day? Teorías y filtraciones

Sony Pictures adelantó el estreno de Spider-Man: Brand New Day en los cines de México para el jueves 30 de julio de 2026. Las cadenas exhibidoras arrancarán la preventa de boletos el próximo 17 de junio, fecha programada para el lanzamiento del nuevo tráiler oficial. La película enfrenta múltiples filtraciones que anticipan la trágica muerte clínica del Spider-Man de Tom Holland.

La trama principal aborda una violenta mutación biológica que amenaza con transformar al héroe en un monstruo conocido como Man-Spider. La degeneración genética obliga a Peter Parker a buscar la ayuda urgente del científico Bruce Banner. El gigante esmeralda contactará a la telépata Jean Grey para estabilizar la mente del arácnido, abriendo la puerta de los mutantes al MCU.

Spider-Man en su nueva película. Foto: Sony Pictures y Marvel Studios

El simbionte, la resurrección y el traje negro

Las redes sociales como Reddit y TikTok viralizaron los supuestos detalles del oscuro clímax de la cinta. El estudiante neoyorquino sucumbirá ante los letales efectos de su enfermedad o sufrirá heridas mortales en la batalla final. Este colapso físico lo arrastrará hacia un estado de coma profundo, equivalente a un fallecimiento clínico.

Para salvar su vida, el fragmento del simbionte Venom, olvidado en la Tierra al finalizar No Way Home, intervendrá directamente. La criatura espacial entrará en contacto con el cuerpo inerte y funcionará como un poderoso soporte vital de emergencia. El organismo extraterrestre curará las mortales lesiones y forzará la milagrosa resurrección del joven vengador en la pantalla grande.

Spider-Man saliendo de la tumba en los cómics. Foto: Marvel Cómics

El dramático evento conectará con los minutos finales del largometraje o protagonizará la escena post-créditos. Este momento marcará el esperado debut del actor británico portando el icónico traje negro de las historietas. El intérprete lucirá esta sombría indumentaria durante su futura participación en el macroevento Avengers: Secret Wars, descartando por completo su aparición en Doomsday.

Otra teoría popular asegura que el protagonista utilizará a la entidad alienígena como un simple inhibidor biológico temporal. El oscuro ente contendrá la monstruosa naturaleza arácnida del neoyorquino durante un breve periodo. Esta decisión preparará el camino argumental para que Eddie Brock herede el parásito en el futuro y origine a la versión definitiva del villano.

El Chacal y los oscuros experimentos genéticos

Los avances oficiales mostraron al héroe vistiendo ropa de la Universidad Empire State. Los fanáticos identifican este recinto académico como el lugar de trabajo del retorcido genetista Miles Warren. La comunidad especula que este científico, también conocido como El Chacal, opera como el verdadero cerebro detrás de la súbita mutación del protagonista.

Los informantes sugieren que el infame villano infectó deliberadamente a otros antagonistas con su peligroso suero experimental. Criminales clásicos del trepamuros, como el Escorpión o Tarántula, sufrirán alteraciones fisiológicas similares a las del joven vigilante. La narrativa integrará un salto temporal de cuatro años para justificar la evolución de todos estos experimentos clandestinos en Nueva York.

Tom Holland usando el traje negro en un fanmade. Foto: Redes Sociales / Bruno Reis

Este lapso temporal detonó intensas especulaciones sobre la introducción de Mayday Parker en la historia oficial del canon. Las filtraciones descartan el origen biológico tradicional de esta enigmática niña dentro de la continuidad cinematográfica. Los reportes indican que el personaje nacerá como un clon perfecto, creado en los fríos laboratorios del maquiavélico doctor.

El origen artificial explicará lógicamente la presencia de habilidades sobrehumanas en la joven sin alterar el árbol genealógico del vengador. Las múltiples revelaciones proyectan una cinta cargada de tragedia y ciencia ficción pura para el guardián de Nueva York. El público mexicano descubrirá la verdad absoluta durante el verano, cuando la cinta aterrice en la cartelera nacional.