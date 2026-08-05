La inusual condición de Andrew Garfield para ponerse el traje de Spider-Man otra vez

Desde que Andrew Garfield reapareció como Peter Parker en Spider-Man: No Way Home, una de las preguntas más frecuentes entre los fans ha sido si volverá a interpretar al superhéroe.

El actor no descarta esa posibilidad, pero dejó claro que solo aceptaría regresar con una única condición.

Andrew Garfield quiere un Spider-Man fuera de lo convencional

Durante una entrevista con The Playlist, Garfield explicó que no le interesa volver únicamente para repetir la fórmula de las películas anteriores.

Si algún día se pone otra vez el traje de Spider-Man, quiere que sea para contar una historia diferente y con un enfoque poco común dentro de la franquicia.

Aunque el actor reconoció que todavía no tiene una respuesta definitiva.

“No lo sé. De verdad que no lo sé”, comentó durante la entrevista.

Sin embargo, explicó que el proyecto tendría que sorprenderlo desde el inicio. Según dijo, le gustaría participar en una película que explorara un camino distinto al que ya han seguido las adaptaciones del personaje.

Garfield aseguró que buscaría una propuesta “muy peculiar” y “completamente poco convencional”, capaz de presentar un lado de Spider-Man que todavía no ha llegado al cine.

Como ejemplo, mencionó que incluso una historia con formato de película de viaje por carretera podría resultar interesante, aunque aclaró que solo era una idea para ilustrar el tipo de propuesta que le gustaría explorar.

Más que volver por nostalgia, el actor dejó entrever que le interesa hacer algo que realmente aporte una nueva visión del personaje.

Andrew Garfield habló sobre un posible regreso como Spider-Man. IG andrew_garfield83

Su etapa como Peter Parker terminó antes de lo esperado

Andrew Garfield debutó como el héroe arácnido en The Amazing Spider-Man (2012) y regresó dos años después con The Amazing Spider-Man 2.

Aunque ambas películas encontraron una base importante de seguidores, la segunda entrega no consiguió los resultados comerciales que esperaba Sony Pictures.

Poco después, el estudio llegó a un acuerdo con Marvel Studios para incorporar a Spider-Man al Universo Cinematográfico de Marvel, una decisión que dio paso a un nuevo Peter Parker interpretado por Tom Holland.

Con ese cambio, la historia del Spider-Man de Garfield quedó sin una tercera película, algo que durante años ha sido motivo de conversación entre los seguidores del personaje.

Andrew Garfield busca una historia diferente para regresar como Spider-Man. IG andrew_garfield83

No Way Home volvió a despertar el interés por The Amazing Spider-Man 3

La conversación cambió en 2021 con el estreno de Spider-Man: No Way Home.

Gracias a la historia del multiverso, Andrew Garfield, Tobey Maguire y Tom Holland compartieron pantalla por primera vez como las tres versiones cinematográficas más populares de Spider-Man.

La participación de Garfield fue uno de los momentos más comentados de la película y volvió a despertar las peticiones para que Sony desarrollara The Amazing Spider-Man 3, una idea que sigue apareciendo con frecuencia entre los fans en redes sociales.

Hasta ahora, el estudio no ha anunciado ningún proyecto relacionado con esa película.

El actor explicó qué tendría que pasar para volver a interpretar a Peter Parker. IG andrew_garfield83

También celebra el éxito de Tom Holland

Aunque muchos seguidores siguen esperando un nuevo proyecto con Andrew Garfield, el actor ha dejado claro que apoya por completo el trabajo que realiza Tom Holland como Spider-Man.

Durante la presentación de la película The Magic Faraway Tree, habló con Page Six sobre la nueva etapa de la franquicia y aseguró que siente un gran cariño por su compañero.

“Creo que Tom es un actor increíble interpretando a ese personaje. Lo quiero, lo apoyo y solo deseo lo mejor para él”, declaró.

Garfield también recordó que Spider-Man ha sido uno de sus personajes favoritos desde la infancia y aseguró que tiene ganas de ver Spider-Man: Un nuevo día, la nueva película protagonizada por Holland.