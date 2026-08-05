La divertida (y romántica) celebración de 45 años de Meghan junto al príncipe Harry

Meghan Markle celebró su cumpleaños número 45 de una manera muy diferente a la que suele asociarse con la realeza. Lejos de los eventos protocolares y las grandes recepciones, la duquesa de Sussex abrió una pequeña ventana a la intimidad de su hogar en Montecito, California.

Así fue la divertida celebración de cumpleaños de Meghan Markle

La fecha llegó apenas unos días después de que Meghan, Harry y sus hijos, Archie y Lilibet, regresaran de unas vacaciones por Europa que incluyeron una visita muy comentada al rey Carlos III.

Meghan Markle celebró su cumpleaños número 45 con una íntima y divertida reunión en su casa de Montecito. IG

Tras ese viaje cargado de simbolismo, la pareja volvió a California para disfrutar de una celebración mucho más relajada, demostrando que los pequeños momentos en familia siguen siendo una prioridad para ellos.

Como ya es habitual, Meghan eligió Instagram para mostrar parte de su festejo. Primero sorprendió con unas fotografías en blanco y negro en las que aparece saltando a una piscina mientras sostiene un enorme ramo de globos.

Vestida con un elegante traje de baño negro, la duquesa acompañó las imágenes con un breve mensaje de agradecimiento por las muestras de cariño recibidas durante su cumpleaños.

El intimo festejo del príncipe Harry a Meghan Markle

Sin embargo, fueron los videos publicados horas más tarde los que realmente conquistaron a sus seguidores. En uno de ellos, Meghan aparece recorriendo la cocina de su casa completamente descalza, usando un cómodo pijama blanco con la frase "It's Giving Mrs." y una corona de cumpleaños.

La duquesa de Sussex compartió videos bailando en la cocina y disfrutando de un desayuno especial. IG

Bailando con total naturalidad, la exactriz mostró una faceta espontánea y desenfadada. Detrás de la cámara estaba el príncipe Harry, quien no pudo contener la risa mientras grababa el divertido momento.

Entre carcajadas, se le escucha exclamar un simpático "Oh, querida", dejando claro que disfrutaba tanto como Meghan de la improvisada fiesta matutina.

Mientras la duquesa seguía bailando alrededor de la cocina, el video también permitió ver parte del desayuno especial preparado para la ocasión.

Sobre la encimera aparecían bagels, queso crema, tomates, salmón ahumado y un batido que parecía ser de chocolate, además de algunos alimentos cocinándose en la estufa, una escena muy alejada de la formalidad que suele rodear a los integrantes de la familia real.

Meghan continúa mostrando una imagen más cercana y auténtica a través de sus redes sociales. IG

Los videos más tiernos del cumpleaños 45 de Meghan Markle

La celebración continuó con otro momento igual de entrañable protagonizado por las mascotas de la familia. Meghan tomó la cámara para mostrar a Mia, la beagle, y Pula, la labradora negra, luciendo gorros de fiesta.

Las mascotas de la familia también participaron en el festejo con simpáticos gorros de cumpleaños. IG

Aunque una de ellas decidió quitarse rápidamente el accesorio, los intentos de la pareja por volver a colocárselo terminaron provocando nuevas risas. Harry volvió a intervenir con otra divertida expresión mientras ambos disfrutaban del caótico momento.

Las publicaciones reflejan el cambio que Meghan ha impulsado desde que abrió nuevamente sus redes sociales. En lugar de mostrar únicamente proyectos profesionales o compromisos públicos, la duquesa comparte escenas cotidianas que revelan una faceta mucho más cercana y familiar.

Por ahora, Meghan continúa con nuevos proyectos profesionales. En las últimas semanas participó como jueza invitada en MasterChef Australia, asistió a la presentación del documental Cookie Queens, del que es productora ejecutiva, y sigue impulsando el crecimiento de su marca de estilo de vida, As Ever.