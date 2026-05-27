Tráiler de X-Men '97 temporada 2: Apocalipsis como villano y fecha de estreno en Disney+

Marvel Studios lanzó el primer tráiler oficial de la segunda temporada de X-Men '97. La exitosa serie animada llegará al catálogo de Disney+ el próximo 1 de julio de 2026. El avance confirmó a Apocalipsis como el antagonista definitivo de esta nueva etapa. Los mutantes enfrentarán una crisis multiversal originada tras los dramáticos eventos del explosivo final anterior. Los líderes del proyecto prometieron superar las altas expectativas de la audiencia global.

El video inicia con la nostalgia y el profundo dolor de Rogue. La heroína recuerda con amargura el sacrificio vital de Gambito por salvar a su raza. La nueva historia arranca justo después de la aparente derrota del equipo titular a manos de Bastion. El grupo quedó completamente esparcido a través del espacio-tiempo tras el devastador impacto del meteorito. Los héroes buscarán desesperadamente la forma de reunirse nuevamente para salvar su universo.

Escena del tráiler de X-Men '97. Foto: Marvel Studios / Disney

Las espectaculares imágenes del adelanto muestran escenarios tan diversos como el antiguo Egipto y un futuro completamente devastado. Esta inesperada fractura temporal obligará a los X-Men a sobrevivir en distintas y peligrosas épocas históricas. Figuras como Cyclops y Jean Grey aparecen desorientados en parajes irreconocibles. A pesar de la separación geográfica y temporal, todos los miembros enfrentarán la misma amenaza inminente. El tirano mutante expande su oscuro reino a través de los siglos con puño de hierro.

Apocalipsis amenza la década de los noventa

Apocalipsis detecta la vulnerabilidad de la agrupación heroica y traza un plan letal para exterminarlos. El antagonista decide atacar a los protagonistas en su momento de mayor debilidad: la icónica década de los 90. Las escenas de acción anticipan batallas épicas que alterarán el curso mismo de la historia mutante. Integrantes como Wolverine, Tormenta, Morph y Nightcrawler librarán combates decisivos contra este imperio milenario. Los enfrentamientos prometen elevar el nivel de animación visto hasta ahora.

Apocalipsis en la segunda temporada de X-Men '97 Foto: Marvel Studios / Disney

El estudio adelantó que las acciones pasadas de Gambito traerán severas repercusiones para todo el equipo en el futuro cercano. La alineación clásica recibe fuertes refuerzos con la introducción de Polaris, Psylocke, Colossus y Archangel. Estos reconocidos rostros expanden el ya rico universo narrativo de la producción animada. El tráiler también anticipa una sonada participación especial del mercenario Deadpool, quien aparece luciendo trajes inéditos y listo para la acción.

El legado creativo y un tono más oscuro

La nueva temporada promete un tono mucho más maduro, adulto y oscuro frente a los episodios previos. La imponente presencia del villano principal justifica esta atmósfera tensa y llena de dramatismo. Representantes de la empresa discutieron esta nueva dirección artística durante un exclusivo panel en la New York Comic-Con 2025. Los productores ratificaron el firme compromiso con la calidad narrativa de la exitosa serie.

Póster promociona de X-Men '97 Foto: Marvel Studios / Disney

Marvel decidió finalmente respetar la visión original del ex-showrunner Beau DeMayo. La compañía despidió sorpresivamente al creativo a finales de 2024, a escasos días del debut del show en la plataforma de streaming. El escritor declaró meses atrás que el estudio desechó sus guiones sobre los arcos de Age of Apocalypse y Onslaught. Las recientes declaraciones corporativas desmienten categóricamente esa versión y garantizan continuidad absoluta.

La transición creativa mantendrá intactas las líneas argumentales que el público y la crítica especializada aclamaron mundialmente. La fiel adaptación de los cómics clásicos seguirá la ruta trazada antes del polémico cambio de liderazgo en el equipo de producción. Los fanáticos empedernidos de Marvel esperan ansiosos el glorioso regreso de los mutantes a la pantalla chica. La última gran batalla por la supervivencia del gen X comienza este mismo verano.