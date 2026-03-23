El nombre de Ryan Gosling vuelve a sonar fuerte en Hollywood, pero esta vez no solo por su nueva película, sino por un personaje que lleva años generando expectativa entre fans de Marvel.

Y es que mientras el actor disfruta del éxito de sus recientes proyectos, una posibilidad comienza a tomar forma: su llegada al MCU como uno de los antihéroes más oscuros de la franquicia.

Aunque NO hay anuncio oficial, el propio actor ya dejó claro que la idea está más viva que nunca.

La puerta de Marvel no está cerrada para Ryan Gosling

Durante una charla en el podcast Happy Sad Confused, Ryan Gosling fue cuestionado directamente sobre su interés en unirse a Marvel Studios.

Lejos de esquivar el tema, el actor reconoció que ha habido acercamientos.

Sin dar demasiados detalles, soltó una frase que bastó para encender a los fans: la posibilidad sigue sobre la mesa, aunque el proceso no es sencillo.

Las conversaciones existen, pero todavía no hay nada firmado.

Ryan Gosling rompe el silencio sobre su futuro en Marvel. ¿Interpretará a Ghost Rider? Cuartoscuro

Ghost Rider, el personaje que quiere interpretar

No es la primera vez que Ryan Gosling menciona su interés por Ghost Rider. De hecho, el actor ya había dejado claro en entrevistas anteriores que, si pudiera elegir un superhéroe, sería precisamente este.

El personaje, conocido por su estética oscura y su icónica calavera en llamas, representa un cambio total frente a los papeles recientes de Gosling, como el carismático Ken en Barbie. Este contraste es justo lo que ha llamado la atención del público.

Además, Ghost Rider tiene una historia pendiente en el cine. La versión interpretada por Nicolas Cage en 2007 y su secuela no lograron consolidarse ni con la crítica ni en taquilla, lo que dejó al personaje fuera del radar durante años.

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Kevin Feige ya reaccionó a la idea

El interés de Ryan Gosling no pasó desapercibido dentro de Marvel Studios. Incluso Kevin Feige, presidente del estudio, respondió públicamente cuando surgió el rumor.

Lejos de descartarlo, Feige elogió al actor y dejó abierta la posibilidad de integrarlo al universo cinematográfico. Sus palabras fueron bien recibidas por los fans, quienes desde entonces han impulsado la idea en redes sociales.

En un momento donde Marvel busca renovar su roster de personajes, sumar a una figura como Gosling podría ser un movimiento estratégico tanto a nivel creativo como comercial.

Kevin Feige Especial

Un momento clave en la carrera de Gosling

El interés por Ghost Rider llega en un punto alto para el actor. Ryan Gosling atraviesa una etapa sólida tras encadenar proyectos exitosos y mantener presencia constante en la conversación pública.

Actualmente, promociona Proyecto fin del mundo, una cinta que ha generado buenas críticas y que apunta a convertirse en un éxito de taquilla. Pero eso no es todo: también tiene en puerta Starfighter, una nueva entrega dentro del universo de Star Wars dirigida por Shawn Levy.

El profesor de ciencias Ryland Grace (Ryan Gosling) se despierta en una nave espacial a años luz de casa sin recordar quién es ni cómo ha llegado hasta allí.

Un regreso que podría redefinir al personaje

Si las conversaciones avanzan, Ghost Rider podría tener una segunda oportunidad en la pantalla grande, esta vez dentro del MCU y con una visión completamente renovada.

La combinación de un personaje oscuro con un actor de alto perfil como Ryan Gosling abre la puerta a una reinterpretación que podría conectar con nuevas audiencias.

Por ahora no hay fechas ni confirmaciones oficiales, pero el simple hecho de que las conversaciones existan ya fue suficiente para reactivar el interés por uno de los personajes más olvidados de Marvel.