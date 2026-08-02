Madonna y Kylie Minogue cantan juntas en WorldPride Ámsterdam

Madonna convirtió su presentación en WorldPride Ámsterdam 2026 en uno de los momentos pop más comentados del fin de semana. La cantante estadounidense se presentó en el AFAS Live, donde sorprendió al público al compartir escenario con Kylie Minogue.

La llamada Reina del Pop llegó al festival como invitada especial dentro de una noche dedicada a la música, la diversidad y la celebración LGBTQ+. Su aparición formó parte del World Pride Music Festival, realizado en la sala AFAS Live los días 31 de julio y 1 de agosto, con un horario pensado para extender la fiesta hasta la madrugada.

Durante su presentación, Madonna interpretó siete canciones de su álbum más reciente, Confessions on a Dancefloor II, también conocido como Confessions II, proyecto lanzado en julio de 2026 y disponible en distintos formatos físicos y digitales.

Madonna y Kylie Minogue cantan juntas en Ámsterdam

El momento más esperado de la noche llegó cuando Kylie Minogue apareció como invitada sorpresa para acompañar a Madonna en el escenario. Ambas interpretaron “Love Sensation”, tema incluido en la nueva era musical de la artista estadounidense.

La colaboración encendió de inmediato a los fans, especialmente porque se trata de dos de las figuras más importantes del pop de las últimas décadas. Durante la canción, los nombres de Madonna y Kylie aparecieron en las pantallas del recinto, mientras las luces estroboscópicas acompañaban el ritmo de la presentación.

El encuentro también destacó por la estética de ambas artistas. Madonna salió al escenario con un look morado, en sintonía con la identidad visual de su nueva era, mientras Kylie Minogue también apostó por tonos similares y pantalones plateados, reforzando una imagen disco y futurista.

Madonna vuelve a cantar “Sorry” después de años

La presentación no solo llamó la atención por la aparición de Kylie Minogue. Madonna también volvió a interpretar “Sorry”, uno de los temas más recordados de Confessions on a Dancefloor, álbum publicado originalmente en 2005.

Madonna subió al escenario alrededor de las 02:30 de la madrugada, casi una hora después de lo previsto, y entre las canciones elegidas también incluyó “Hung Up”, otro de los grandes éxitos de aquella etapa.

El regreso de “Sorry” provocó conversación entre sus seguidores, quienes celebraron que la cantante retomara una canción ligada a una de sus eras más queridas por el público pop y la comunidad LGBTQ+.

Dos íconos pop que dejaron de ser rivales para compartir escenario

Durante años, Madonna y Kylie Minogue fueron vistas por algunos sectores del fandom como figuras opuestas o en competencia dentro del pop. Sin embargo, ambas han mostrado admiración mutua y han construido carreras que dialogan con la música dance, la cultura de club y la comunidad LGBTQ+.

La presentación en Ámsterdam no fue la primera vez que coincidieron en vivo. En 2024, Kylie Minogue apareció como invitada durante The Celebration Tour de Madonna en Los Ángeles, donde interpretaron juntas “I Will Survive” y “Can’t Get You Out of My Head”.

Por eso, su participación en WorldPride Ámsterdam se leyó menos como una sorpresa aislada y más como una celebración compartida entre dos artistas que han marcado distintas generaciones del pop.

WorldPride Ámsterdam celebra música, diversidad y derechos LGBTQ+

WorldPride 2026 comenzó el 25 de julio en Países Bajos y finalizará el 8 de agosto. La edición de este año ha reunido actividades culturales, musicales y comunitarias en distintos puntos de Ámsterdam, incluida la tradicional celebración en los canales de la ciudad.

El World Pride Music Festival fue presentado como una celebración de música, unidad y orgullo en una de las ciudades europeas más reconocidas por su historia de inclusión LGBTQ+.