Ariana Grande pausa su carrera como actriz y cancela reencuentro con Jonathan Bailey

Ariana Grande tomó la decisión de poner en pausa su carrera como actriz una vez que finalice su gira Eternal Sunshine Tour. La noticia fue confirmada por su representante, quien explicó que la artista busca tomarse un periodo de descanso y reducir su exposición pública después de varios años de intensa actividad profesional.

Ariana Grande en 'Petal' YouTube

Como parte de este cambio de planes, la intérprete ya no formará parte de la reposición del musical Sunday in the Park With George, obra de Stephen Sondheim que se presentará en el Barbican de Londres durante 2027.

De acuerdo con su equipo, el principal objetivo de la cantante es concluir su gira en las mejores condiciones físicas y emocionales antes de darse un tiempo para recuperar energías.

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¿Qué pasará con el reencuentro de Jonathan Bailey?

La salida de Ariana Grande también significa la cancelación del reencuentro artístico que tendría con Jonathan Bailey, su compañero en la película Wicked.

La participación de ambos en el musical había despertado gran expectativa entre los seguidores del teatro musical, quienes esperaban volver a verlos compartir escenario. Sin embargo, la producción confirmó que el proyecto seguirá adelante y que otra actriz asumirá el personaje originalmente asignado a Grande.

¿Qué motivó este cambio en sus planes?

El representante de la cantante explicó que, además del desgaste propio de los últimos años, Ariana busca alejarse temporalmente del constante escrutinio al que ha estado expuesta como figura pública.

Aunque aseguró haber disfrutado cada presentación durante su gira y sentirse agradecida por el apoyo de sus seguidores, la artista considera que este es el momento adecuado para priorizar su bienestar y dedicar tiempo a sí misma.

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¿Cuándo volverá Ariana Grande a los escenarios?

Por ahora, la intérprete no ha anunciado cuándo retomará sus actividades como actriz o cantante. Tras finalizar Eternal Sunshine Tour, su intención es mantenerse alejada de los reflectores y disfrutar de un periodo de descanso.

Con esta decisión, Ariana Grande deja en pausa nuevos proyectos teatrales y apariciones públicas, marcando el inicio de una nueva etapa enfocada en su bienestar personal antes de definir cuál será su siguiente paso profesional.