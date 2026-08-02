Alejandra Tijerina confirma acciones legales contra Masad Al-Tamimi, participante de LCDLFMX

Alejandra Tijerina dio a conocer que un juez aprobó medidas de protección a su favor después de que presentó una denuncia formal en contra de su expareja, el influencer Masad Al-Tamimi, quien actualmente participa en La Casa de Los Famosos México.

La creadora de contenido explicó que decidió acudir ante las autoridades debido al incremento de ataques y comentarios en redes sociales, situación que, asegura, se intensificó luego de hacer pública su experiencia.

Foto: Instagram alejandratijerina

Durante una entrevista en La Mesa Caliente, Alejandra Tijerina informó que un juez autorizó, hace unos días, las medidas de protección solicitadas en contra de Masad Al-Tamimi.

Acudí para que me dieran medidas de protección porque estoy teniendo mucho hate en las redes por situaciones que se presentaron antes, cuando éramos novios y también hace unas semanas. Gracias a Dios se pudieron autorizar en la audiencia", dijo.

¿Qué establecen las medidas dictadas por el juez?

Durante la conversación, la abogada Alondra Matías detalló que las medidas de protección buscan impedir que Masad Al-Tamimi continúe haciendo declaraciones públicas sobre Alejandra Tijerina. La litigante explicó que la solicitud surgió debido a las constantes referencias que el influencer ha realizado en videos y transmisiones en vivo, donde, según señaló, ha mencionado la supuesta existencia de material audiovisual relacionado con la creadora de contenido.

Masad Altamimi Especial

La abogada indicó que el objetivo principal de estas medidas es proteger la seguridad y tranquilidad de su clienta mientras se desarrolla el procedimiento correspondiente.

Había un tema donde él y yo cortábamos y luego regresábamos y siempre había esta amenaza de ‘voy a enseñar los videos", dijo Alejandra.

¿Qué dijo Tijerina sobre las presuntas amenazas?

La influencer aseguró que este tipo de advertencias no son recientes y que, según su versión, formaban parte de la dinámica que vivió durante su relación sentimental con Masad Al-Tamimi.

Aunque evitó profundizar en los detalles por la reserva del proceso judicial, explicó que decidió actuar ahora debido a la exposición mediática que tiene actualmente su expareja y al impacto que podrían tener sus declaraciones.

Foto: Instagram alejandratijerina

Esto pasaba dentro de la relación, siempre había esta amenaza. El hecho de que yo esté haciendo esto hasta ahorita, es porque está en un programa que tiene mucha exposición, yo no quiero que diga lo de los videos y cosas que diga que no sean verdad", expresó.

Tijerina concluyó que su intención es detener el acoso que, asegura, ha enfrentado y permitir que las autoridades sean quienes determinen el curso del caso conforme a la ley.