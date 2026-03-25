Tras su recuperación, Wendy Guevara lanza mensaje a Thalía

Tras semanas de recuperación y momentos complicados, Wendy Guevara reapareció con su característico sentido del humor… pero también con una historia que sorprendió a muchos: el apoyo inesperado que recibió de Thalía durante uno de los procesos más dolorosos de su vida reciente.

¿Qué le pasó a Wendy Guevara?

La influencer y ganadora de La Casa de los Famosos México compartió en una entrevista para el programa Hoy que la recuperación tras su cirugía de remodelación costal no fue nada sencilla.

Fue bien dolorosa porque luxarte dos costillas está difícil”, confesó, dejando ver que el procedimiento al que se sometió implicó más de lo que muchos imaginaban.

Wendy confirmó que la recuperación fue más complicada de lo esperado. IG soywendyguevaraoficial

En medio de ese proceso, Wendy recibió mensajes constantes de apoyo, pero hubo uno que destacó especialmente: el de Thalía.

Wendy Guevara agradece a Thalía por su apoyo tras su recuperación

Entre risas, la creadora de contenido contó que la cantante se mantuvo muy pendiente de su estado de salud y hasta bromeó sobre su situación.

Me dijo: ‘Oye, hermana, lo de las costillas, qué feo, ¿verdad? Te vi que estornudaste y casi te nos ibas con San Pedro’”, relató Wendy, fiel a su estilo desenfadado.

La cantante le envió mensajes llenos de humor y cariño. IG thalia

La conversación no solo fue un gesto de cariño, sino también un momento divertido que ambas compartieron, incluso abordando uno de los mitos más famosos sobre Thalía: el supuesto retiro de costillas.

Según contó Wendy, la intérprete dejó claro que eso es completamente falso.

¿Tú crees que yo me las hice? Obvio no”, le habría dicho la cantante, desmintiendo una de las leyendas urbanas más persistentes en la cultura pop.

Ambas bromearon sobre el famoso mito de las costillas de Thalía. IG thalia

Wendy, sin perder la chispa, respondió con humor:

Ya sé que no aguantarías”, provocando risas entre quienes escuchaban la anécdota.

¿Qué tipo de operación se realizó Wendy Guevara?

La cirugía a la que se sometió la influencer no fue menor. De acuerdo con lo explicado previamente por su equipo médico, se trató de una remodelación costal, un procedimiento que busca afinar la cintura mediante la modificación de ciertas costillas.

En su caso, incluso implicó la intervención en varias de ellas, además de otros tratamientos estéticos como la transferencia de grasa a glúteos y piernas.

La influencer también habló de los resultados de su cirugía estética. IG thalia

Como era de esperarse, el proceso de recuperación ha sido complejo. Wendy ha hablado abiertamente sobre la hinchazón, el dolor y las limitaciones físicas que enfrentó en los días posteriores.

Sin embargo, también ha dejado claro que se siente satisfecha con los resultados y que, poco a poco, comienza a notar los cambios en su cuerpo.

Antes estaba más llenita, pero ahora la lipo ya está haciendo efecto”, comentó con humor, celebrando su nueva figura y asegurando que incluso ha notado una diferencia en la forma en que la perciben los demás.

Wendy Guevara revela qué operación se va a realizar

Lejos de quedarse ahí, Wendy también adelantó que ya piensa en futuros procedimientos estéticos, aunque esta vez con mayor precaución. Reveló que le gustaría realizarse algunos retoques faciales, pero que primero deberá cuidar su salud, especialmente tras haber sido diagnosticada con hipertensión.

Ahora tengo que controlarme bien antes de hacerme otra cosa”, explicó, mostrando una faceta más consciente sobre los riesgos y cuidados que implican este tipo de intervenciones.

Reveló que planea nuevos procedimientos, pero con precaución. Especial

Hoy, Wendy Guevara no solo celebra su recuperación, sino también el cariño que recibió en el camino. Su historia, entre risas, dolor y apoyo inesperado, refleja la importancia de contar con una red de personas que acompañen en los momentos difíciles.