¿Por qué “matan” a famosos como Florinda Meza en internet? El negocio detrás de los rumores virales

Las redes sociales se han convertido en un escenario donde, con frecuencia alarmante, aparecen videos anunciando la supuesta muerte de figuras públicas que en realidad siguen vivas.

Este fenómeno, que mezcla desinformación, morbo y viralidad, volvió a tomar fuerza en marzo de 2026 cuando circuló un video que aseguraba que la actriz mexicana Florinda Meza había fallecido.

La grabación, difundida rápidamente en plataformas como TikTok, Facebook y X, mostraba a dos mujeres frente a un hospital afirmando que la viuda del comediante Roberto Gómez Bolaños “ya no estaba con nosotros”.

En cuestión de minutos, miles de usuarios comenzaron a compartir mensajes de despedida sin verificar la información. Sin embargo, la propia actriz apareció poco después para desmontar el engaño.

Florinda Meza responde con humor al rumor de su muerte

Lejos de molestarse, Florinda Meza decidió responder al rumor con el humor que caracterizó a su personaje más famoso en la televisión.

A través de su cuenta de Instagram, publicó un video en el que reaccionaba con sorpresa a la noticia falsa y lanzaba una frase que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores.

Con tono irónico, la actriz dijo que estaba “muerta… pero de risa”, rematando con una expresión que evocó directamente al personaje de Doña Florinda.

El mensaje fue celebrado por miles de fans, quienes aprovecharon la publicación para enviarle buenos deseos y celebrar que la noticia no fuera real.

El caso Wendy Guevara: un live que desató el pánico

El caso de Wendy Guevara ocurrió apenas unas semanas antes y demostró lo rápido que puede propagarse un rumor en internet.

Durante una transmisión en vivo en TikTok realizada por su amiga Evelin, conocida como “La Mamita”, integrante del grupo de influencers Las Perdidas, la conexión se interrumpió abruptamente después de que se escucharan frases de sorpresa.

Comentarios como “No, no mams” y “espérate” bastaron para que algunos espectadores interpretaran que algo grave había sucedido.

En cuestión de minutos, comenzaron a circular mensajes afirmando que la influencer había muerto atropellada. El rumor creció tan rápido que se convirtió en tendencia.

Se viralizó un video donde se confirmó la muerte de Wendy Guevara Especial

La situación tuvo que ser aclarada por su amigo cercano Jesús Montoya, quien explicó que la creadora de contenido se encontraba en perfecto estado de salud junto a su familia en León.

Laura Bozzo: una celebridad “resucitada” varias veces

Otra figura que ha enfrentado este tipo de rumores es la conductora peruana Laura Bozzo.

En febrero, un video difundido en redes sociales afirmaba que la presentadora había sido encontrada sin vida en su domicilio y que su muerte estaría relacionada con una cirugía estética reciente.

El contenido, acompañado de música dramática e imágenes impactantes, fue compartido miles de veces antes de que se confirmara la verdad.

Horas después, la propia Bozzo apareció en sus redes sociales disfrutando de un momento de descanso en una piscina.

Con ironía, comentó que ya no sabía cuántas veces la habían “dado por muerta” en internet.

El patrón detrás de las fake news sobre famosos

Los tres casos comparten un mismo patrón que se repite con frecuencia en redes sociales:

Un video ambiguo o impactante que no presenta fuentes verificadas.

Una rápida viralización impulsada por la reacción emocional del público.

Miles de usuarios compartiendo el contenido sin verificarlo.

La aparición del famoso o su entorno para desmentir la noticia.

Expertos en comunicación digital señalan que las celebridades son un objetivo frecuente de este tipo de rumores porque generan un alto volumen de interacciones.

Cada vez que un usuario comparte un video alarmista, el algoritmo lo impulsa aún más, aumentando su alcance y, en muchos casos, generando ingresos publicitarios para quienes lo publican.

El negocio detrás de los rumores virales

Aunque muchos de estos contenidos parecen simples bromas, algunos especialistas advierten que existe un incentivo económico detrás de ellos.

Los videos que anuncian la muerte de una celebridad suelen atraer millones de reproducciones en pocas horas. Esa viralidad puede traducirse en ingresos por publicidad, monetización de cuentas o crecimiento acelerado de seguidores.



En otras palabras, el escándalo y la desinformación se convierten en una estrategia para captar atención.

Cómo evitar caer en la trampa de la desinformación

Ante el aumento de estas noticias falsas, especialistas recomiendan a los usuarios adoptar algunas medidas básicas antes de compartir información sobre la muerte de una figura pública:

Desconfiar de videos sin fuentes oficiales.

Revisar si la noticia aparece en medios reconocidos.

Consultar las redes sociales verificadas de la celebridad.

Esperar algunas horas antes de difundir la información.

Por ahora, tanto Florinda Meza como Wendy Guevara y Laura Bozzo continúan activas en sus proyectos y en redes sociales.



Sus casos, sin embargo, reflejan un problema cada vez más común en la era digital con la facilidad con la que una mentira puede recorrer el mundo antes de que la verdad tenga tiempo de alcanzarla.

