Disney+ y Marvel Studios lanzaron el tráiler final de VisionQuest. La nueva serie llega a la plataforma de streaming el próximo 14 de octubre de 2026 con un estreno doble. Esta producción funciona como el puente definitivo hacia la esperada película Avengers: Doomsday. El proyecto cierra oficialmente la trilogía televisiva sobre la familia del androide.

Paul Bettany retoma el papel protagonista dentro de la franquicia, pero bajo la fría identidad del Visión Blanco. La agencia gubernamental S.W.O.R.D. ensambló este nuevo cuerpo tras los trágicos eventos de Vengadores: Infinity War. El héroe original murió frente a Thanos y su versión mágica desapareció junto con la anomalía del pueblo de Westview.

VisonQuest revelará qué sucedió con el Visión blanco. Foto: Marvel Studios

El equipo creativo diseñó esta producción para explorar las consecuencias directas de la Fase Cuatro. La transición del protagonista hacia esta versión mecánica y despojada de emociones representa un gran reto actoral. Los directores exprimen el conflicto interno de una máquina letal que anhela sentir y recordar como un humano real.

La amenaza cibernética y la búsqueda de humanidad

La historia arranca justo después de las resoluciones vistas en Bruja Escarlata y Visión y la serie Agatha, ¿quién si no?. El sintezoide albino explora el mundo para recuperar las memorias borradas de su vida pasada. El objetivo principal de su solitaria travesía consiste en comprender el verdadero significado de la humanidad.

El panorama se oscurece cuando una agresiva representación digital de Ultrón invade su red neuronal. El villano, interpretado nuevamente por James Spader, busca corromper el sistema operativo del protagonista para escapar al mundo físico. El choque cibernético pone en riesgo absoluto la estabilidad mental y la directriz pacífica del héroe.

VisionQuest se estrena el14 de octubre Foto: captura YouTube Disney+

El regreso de este icónico antagonista genera altas expectativas entre los seguidores veteranos del Universo Cinematográfico de Marvel. Su participación previa en la segunda película de los Avengers dejó una marca imborrable en la saga. La Inteligencia Artificial resurge ahora con métodos mucho más calculadores, silenciosos y destructivos.

Un cazarrecompensas letal irrumpe en escena con el único objetivo de atrapar a un adolescente misterioso. Los reportes señalan que este joven encarna la reencarnación del hijo del vengador caído. El ataque violento obliga al androide a tomar medidas extremas para garantizar la supervivencia del muchacho durante la persecución.

El elenco oficial y el calendario de lanzamiento

El protagonista libera voluntariamente a Ultrón para combatir esta nueva amenaza inminente y proteger al chico. La alianza temporal promete desencadenar consecuencias devastadoras para el resto de los superhéroes del planeta. La decisión desesperada desata un mal mayor mientras el improvisado equipo intenta repeler el asedio de los mercenarios.

El reparto cuenta con figuras internacionales destacadas para respaldar esta oscura narrativa de ciencia ficción. Actores como Todd Stashwick, Ruaridh Mollica y T'nia Miller asumen roles fundamentales dentro de la trama. Las actrices Emily Hampshire y Orla Brady completan la alineación anunciada por la casa productora para este ambicioso proyecto.

Ultrón volverá en la serie de VisionQuest. Foto: Marvel Studios

Las locaciones elegidas para la filmación aportan una atmósfera de paranoia tecnológica a todos los episodios. El presupuesto asignado por la compañía iguala los estándares visuales de sus proyectos destinados a la pantalla grande. Los efectos especiales mostrados en el avance reafirman el compromiso de la marca con la calidad visual.

El servicio de suscripción programó lanzamientos semanales para el resto de la temporada. Los fanáticos disfrutarán de un nuevo capítulo cada miércoles tras el debut de las dos primeras partes. La serie marca el fin de una era para el estudio antes de sacudir la taquilla internacional a finales de año.