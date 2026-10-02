De los juguetes a la pantalla grande: el elenco de Matchbox conecta con los fans mexicanos

Los carritos, los videojuegos o cualquier tipo de juguete siempre han ayudado a las infancias a soñar en grande, a imaginar que uno puede ser cualquier cosa, sin importar demasiado de dónde venga. Pero hay una herramienta más grande, el cine, las películas, como Matchbox, la nueva entrega basada en una línea de Mattel que llega a cines con sus protagonistas: John Cena, Jessica Biel y el guatemalteco Arturo Castro, quienes defienden ese carácter del cine de provocar sueños, sobre todo en las infancias.

“Creo que las películas enseñan la capacidad de soñar. Recuerdo salir de una película en los años 90 pensando que nada era imposible, salir diciendo: ‘Quiero ser eso’. Creo que es muy importante que los niños puedan imaginarse haciendo esas cosas. Y cuando ves a alguien atravesando algo en pantalla con lo que te identificas, sientes que te están hablando de una manera particular. Creo que contar historias es una parte esencial de la condición humana porque hace que nos sintamos menos solos”, contó Arturo Castro a Excélsior, uno de los protagonistas de Matchbox: La película.

El elenco se presentó en México para convivir con los fanáticos y no sólo había niños ahí, había adultos que también cumplían un sueño que quizá nació como hoy nacen nuevos en decenas de infantes presentes en la premier, de ver a ese personaje que en la lucha libre o en la pantalla los ha inspirado como John Cena, quien se detiene a saludar. Los actores también tenían sueños y en el filme también sus personajes. Jessica Biel recuerda eso, cómo en ella surgió ese sueño de ser actriz que hoy está cumplido, y puede disfrutar entre aplausos en México.

Era una niña que siempre actuaba para sus padres. Les decía: ‘Por favor, prendan la cámara de video. No la apaguen. No he terminado. Viene otra canción. Viene otra actuación’. Simplemente era esa niña que siempre hacía eso. No recuerdo exactamente cuándo surgió el sueño de decir: ‘Quiero que esto sea una vida profesional’, pero creo que probablemente fue alrededor de los ocho o nueve años”, cuenta Jessica a Excélsior.

Jessica Biel. Alejandro Aguilar

“Cuando morí de ganas de interpretar a Annie en el musical. Eso era muy importante cuando estaba creciendo: interpretar a Annie. Creo que el sueño inicial quizá era ser una artista de escenario y tener la música como una parte importante de esa vida profesional. No sé. Con el paso de los años, fue cambiando y ajustándose. Y aquí estoy ahora. Ese sueño comenzó para mí desde una edad muy, muy temprana”, agrega Jessica.

Los protagonistas de esta cinta, y de la tarde de ayer en la Ciudad de México, son conscientes de esos sueños que nacen cuando ves a tu ídolo triunfar, por eso John se detiene, sonríe a los fans, saluda por un momento y vuelve a ese pasillo de la WWE. Estira las manos en ambos extremos y sonríe, se llena de energía, regala fotos, pero también él, aunque se retiró hace un año de la lucha, tiene derecho a cumplir más metas.

“No somos solamente una cosa, ¿verdad? Somos muchas cosas, soñamos muchas cosas. No somos solamente luchadores. Tenemos muchas dimensiones. Tuve la suerte de ganar cierta relevancia en la WWE, pero soy mucho más que eso como ser humano. Estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad de hacer entrevistas y trabajo frente a las cámaras. Pero eso no me define. Soy mucho más que los personajes que interpreto”, cuenta John en conferencia previo al encuentro con fans.

John Cena Alejandro Aguilar

He atravesado muchas dificultades creativas y quiero tener otras oportunidades para mostrar qué más puedo hacer. Estoy feliz de saber que soy un ser humano y quienes conocen todo de mí se han ganado ese derecho. Y quienes todavía no han descubierto todas las facetas de mi personalidad… no sé, simplemente estoy agradecido por lo que hice. Estoy agradecido de haber seguido siendo productivo y de haber seguido haciendo cosas”, comparte John Cena.

John atiende a todos sus fans, les da la mano, cuando estos sienten el apretón, sonríen, no lo pueden creer. Después sigue caminando y nuevamente atiende a Excélsior, mira a su alrededor todavía incrédulo.

“John, ¿cómo te sientes en este momento de tu carrera, ahora que estás actuando cada vez más y recibiendo tanto cariño del público mexicano?”.

“Caray, simplemente quiero intentar hacer lo mejor que pueda. Creo que sería fácil perderse de todo esto”, mira a los fans eufóricos, “también sería fácil empezar a creer en tu propia fama y pensar que estás en un nivel al que, quizá, definitivamente no perteneces”, añade.

Fan en la premier de Matchbox: La película. Alejandro Aguilar

Entonces John Cena mete la mano en su bolsillo y saca un reloj de bolsillo, es plateado, pero por viejo, desgastado, lo mira lo enseña y sonríe.

“Por eso llevo conmigo pequeños recordatorios. Es interesante. Simplemente intento honrar las oportunidades que la vida me ha dado. Eso es todo. Simplemente intento trabajar en ello”, se despide.

Entre el público todos gritan y corean su nombre por esta nueva Matchbox: La película, pero quién sabe, entre esos niños quizá alguno siente inspiración en esos personajes que se suben a una misión de la CIA e intentan salvar al mundo a bordo de un carro similar a con el que jugaban cuando eran pequeños.

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