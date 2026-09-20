¿Disney Plus pondrá anuncios en todos sus planes?; esto es lo que se sabe

Disney Plus actualizó las condiciones de sus suscripciones y ahora advierte que cualquiera de sus planes podría incluir algún tipo de publicidad. La medida también alcanza a quienes pagan las opciones Estándar y Premium, promocionadas como alternativas para disfrutar películas y series sin interrupciones comerciales.

El cambio no significa que todos los usuarios comenzarán a ver los mismos cortes publicitarios que aparecen en el plan más económico.

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¿Disney Plus tendrá anuncios en todos sus planes?

De acuerdo con la información disponible en el Centro de ayuda de la plataforma, “si te suscribes a Disney+ Estándar con anuncios, verás anuncios durante las películas y las series”.

Para quienes cuentan con una suscripción Estándar o Premium, la situación será diferente, aunque estos planes tampoco estarán completamente libres de material publicitario. Disney Plus explica que “también es posible que veas algunos anuncios antes o durante la reproducción de contenido en nuestros otros planes”.

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La página oficial de Disney Plus en México confirma que todos los planes pueden incluir publicidad en contenidos en vivo, incluso cuando se trate de repeticiones, así como en eventos especiales. La compañía también contempla mensajes antes o después de la reproducción, patrocinios y colocación de productos.

Entre los materiales que podrían aparecer se encuentra “contenido promocional limitado, anuncios o promociones antes o después de la reproducción de contenidos, clips y tráilers de contenidos, productos y servicios de Disney, además de contenido patrocinado o de otras marcas”.

Esta modificación permite que la empresa muestre avances de películas y series, promociones relacionadas con su catálogo y publicidad de productos propios o de otras compañías, aunque el suscriptor haya contratado una opción de mayor precio.

Captura de pantalla

Los eventos en vivo también tendrán publicidad

Otro punto señalado por la compañía está relacionado con las transmisiones deportivas y otros programas que se presentan en tiempo real. En estos casos, la presencia de anuncios ya forma parte de la experiencia de reproducción.

Sobre este tipo de producciones, la plataforma precisa que “el contenido en directo o los eventos especiales (reposiciones incluidas) pueden incluir pausas publicitarias o mensajes publicitarios”.

En México, Disney Plus ofrece contenidos deportivos de ESPN, principalmente dentro de su plan Premium. La información oficial aclara que los eventos deportivos y las transmisiones en directo incluyen publicidad como parte de cada emisión.

¿Cuál es la diferencia entre los planes de Disney Plus?

Actualmente, Disney Plus cuenta en México con tres opciones: Estándar con anuncios, Estándar y Premium. Sus precios mensuales regulares son de 159, 259 y 339 pesos, respectivamente.

Aunque las opciones Estándar y Premium continúan ofreciendo películas y series sin las interrupciones publicitarias habituales del plan económico, eso no impide que aparezcan promociones antes o después de un título, patrocinios o anuncios dentro de emisiones especiales.

Foto: Canva

Los perfiles Junior estarán libres de anuncios

La excepción serán las cuentas destinadas al público infantil. Disney Plus señala que, al tener “el Modo Junior activado”, la experiencia cambia, pues “independientemente del tipo de plan que tengas, no se mostrarán anuncios” en esos perfiles.