José María de Tavira lleva a Drácula al mundo de Audible

Drácula, ese personaje siniestro salido de la imaginación de Bram Stocker y que desde hace más de un siglo se ha filtrado en las pesadillas de muchas personas, es sin duda alguna uno de los clásicos más aterradores.

José María de Tavira es de esos actores que logran estremecer al público solamente con su voz por la experiencia que ha adquirido a lo largo del tiempo que se ha dedicado a hacer audiolibros.

En el universo del audio, Drácula y Chema de Tavira conviven como uno solo en Audible, llevando el clásico de la literatura a una nueva audiencia ávida de conocer estas historias con un método que aparentemente es nuevo, pero que ha existido desde que el hombre comenzó a comunicarse.

Yo me iría muchísimo más atrás de lo que propones con el radio. Creo que algo que los podcasts y los audiolibros nos han recuperado en el Siglo XXI de tanta tecnología, la inteligencia artificial y demás, es llevarnos al origen de la cultura, que es la tribu sentada alrededor del fuego, escuchando al viejo, contándonos mitos y leyendas, a la transmisión oral de la información, de las ficciones, de los cuentos y de nuestras identidades, porque ultimadamente me parece que en el origen de la humanidad y de la cultura, el oído ha sido el sentido más poderoso para hacernos imaginar y para hacernos pensar.

“Pensando en la historia de la humanidad, el libro es un invento tecnológico muy moderno porque tiene 800 años, bueno, los papiros del siglo III o IV antes de Cristo no es nada comparado con los miles y miles de años en que la humanidad en las cuevas se ha estado transmitiendo cuentos, leyendas y mitos. Y luego la historia da vueltas y resulta que estamos en el Siglo XXI con satélites en el espacio y estamos recuperando la intimidad de poder transmitir estos cuentos y estas historias en la intimidad de que alguien pueda susurrar en un micrófono y decir y contarte las cosas sutilmente al oído, y ese mundo es algo que a mí me gusta muchísimo y creo que es muy poderoso porque esencial al ser humano”, compartió de Tavira en entrevista con Excélsior.

Y en ese amor por contar historias, José María se enfrentó al conde Drácula, a quien le tuvo que ir quitando todas las capas que le dan forma para poder darle ese misterio que guarda su personalidad.

“Algo que me gusta muchísimo del conde Drácula es la capacidad que tiene de meterse en la cabeza de los otros personajes, disfruté mucho meterme en la cabeza de Mina como un pensamiento intrusivo. Todos tenemos pensamientos intrusivos de repente, y darle voz al pensamiento intrusivo de alguien más es algo muy bonito del Conde, y es parte de lo que lo hace un personaje tan enigmático. Es un personaje que conocemos, con innumerables interpretaciones, adaptaciones y, pues me di la tarea de ser muy libre y dejarme ir y fluir en el estudio.

Con mucha libertad y sin ningún tipo de cálculo de diseño, porque es un personaje que conozco muy bien y pues bueno, en mi en mi camino como audiolibrista y cuenta cuentos, pues trabajar solamente con mi voz frente al micrófono es algo que disfruto mucho y algo que me gusta mucho hacer, no tengo problema con solamente trabajar con mi voz y con el micrófono para poder representar todo lo que normalmente puedo representar con el uso de mis manos, de mi cara, de mi cuerpo, pero, al mismo tiempo, es un modo de interpretar que me gusta mucho y que me satisface muchísimo”, agregó el actor.

Drácula, en la que Chema de Tavira comparte el micrófono con Esmeralda Pimentel, quien da vida a Mina, esta disponible solamente en la plataforma de Audible.

¡Para saber!