Avengers Doomsday: Nuevo póster revela a las brujas de Latveria en la cinta de Marvel

Marvel Studios reveló el primer vistazo oficial a las brujas de Latveria durante la Comic-Con Málaga. Las misteriosas aliadas acompañan a Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., en el nuevo póster de Avengers: Doomsday. Esta revelación enciende las expectativas para el estreno mundial programado para el próximo 17 de diciembre.

La imagen promocional destaca al aquelarre enmascarado como la nueva guardia personal de Victor von Doom. Los hermanos Russo, directores de la cinta, posicionan a estas tres villanas en un rol protagónico dentro de la trama. El equipo místico promete superar en poder destructivo a los propios Vengadores y a la alineación actual de los X-Men.

Doctor Doom en Avengers: Doomsday. Foto: Marvel Studios

La transición de Robert Downey Jr. desde la armadura de Iron Man hasta el manto de este villano genera una expectación sin precedentes en internet. El actor regresa a la franquicia tras una pausa de años. La agresiva estrategia del estudio busca dominar nuevamente la conversación global y asegurar el éxito en las salas de cine.

El misterio detrás del aquelarre enmascarado

Las teorías de los fanáticos y expertos en cómics inundaron las redes sociales minutos después de la revelación oficial. La comunidad especula intensamente sobre la verdadera identidad detrás de las máscaras de estas tres hechiceras. La figura que manipula energía de color verde apunta directamente a Sylvie, la letal variante de Loki.

Por otra parte, la usuaria de magia naranja perfila como la mismísima Bruja Escarlata, presuntamente bajo el control mental del tirano. Finalmente, la silueta con destellos morados sugiere el retorno de Clea, personaje que debutó al final de Doctor Strange en el multiverso de la locura. La productora mantiene el secreto absoluto sobre el elenco oficial.

Doctor Doom acompañado de las Brujas de Latveria. Foto: Marvel Studios

Este escuadrón femenino domina las artes místicas en su totalidad y no teme usarlas. Su alianza estratégica con el monarca de Latveria representa una amenaza de extinción para la Tierra. Los reportes filtrados desde el panel español indican que la magia oscura dictará el rumbo del Universo Cinematográfico de Marvel.

Un ejército letal para dominar el multiverso

Las filtraciones del evento también confirmaron que Hulk, bajo la interpretación de Mark Ruffalo, forma parte de las filas del antagonista tras sufrir un violento secuestro. A este monstruo de radiación gamma se suma el fuerte rumor sobre la captura de Doctor Strange. Los artes conceptuales muestran al Hechicero Supremo como un sirviente más del imperio.

El poderío bélico de la nueva amenaza alcanzó niveles nunca antes vistos en esta adaptación cinematográfica. El material proyectado a puerta cerrada mostró al líder detener los feroces ataques de Thor utilizando apenas dos dedos de su mano. La fuerza combinada de magia inmensurable y bestias iracundas crea una barrera impenetrable.

El póster oficial de Avengers: Doomsday. Foto: Marvel Studios

Los directores declararon que el soberano busca reclutar a más héroes caídos para fortalecer su causa y extender su dominio. El objetivo final de su cruzada consiste en purgar el caos provocado por las incursiones originadas en Avengers: Endgame. Esta limpieza radical obligará a los sobrevivientes a formar alianzas extremas para no desaparecer.

La campaña publicitaria de la película arrancó de forma agresiva gracias a las exclusivas de esta convención europea. Los estudios planean liberar el primer tráiler completo en plataformas digitales durante el mes de noviembre. Las cadenas de cine preparan sus servidores para la preventa de uno de los eventos más taquilleros de la historia moderna.