¡Vision está de regreso! El nuevo tráiler de VisionQuest revela su encuentro con Ultrón

Uno de los estrenos que más expectativa ha generado entre los fans de Marvel es VisionQuest, la serie que finalmente retomará la historia de Vision después de los acontecimientos de WandaVision.

Y es que el destino de este personaje quedó en incertidumbre desde el final de la serie, cuando White Vision, quien fue reconstruido por S.W.O.R.D., recuperó sus recuerdos. Ahora, los fans podrán descubrir qué ocurrió con él y cuál será el nuevo rumbo que tomará su historia.

VisionQuest: tráiler 2026 y qué revela sobre Vision

El nuevo tráiler, presentado durante el evento D23 Expo en Anaheim, California, ya ha llamado la atención de los fans que esperan conocer qué pasó con Vision después de recuperar sus memorias.

Un adelanto se muestra a un Vision confundido, quien intenta reconstruir su identidad y descubrir quién es realmente después de regresar a la vida. Mientras trabaja y lleva una aparente vida cotidiana, también debe enfrentarse a los recuerdos que lo hacen cuestionarse sobre su propio pasado.

Pero su vida dará un giro todavía mayor con el regreso de Ultrón, su creador, quien lo llevará a enfrentarse nuevamente con algunos de los momentos más importantes de su historia y con su relación con Wanda Maximoff.

Otro de los personajes que aparece en esta nueva historia es Thomas Shepherd (Speed), uno de los hijos que Vision tuvo junto a Wanda, quien se cruzará nuevamente en su camino.

Reacciones de los usuarios al tráiler de VisionQuest

Sin duda, el tráiler de VisionQuest ya provocó una ola de reacciones entre los fans del Universo Cinematográfico de Marvel, quienes esperan con emoción el regreso del personaje.

A pocas horas de que se compartiera el adelanto, este ya había generado una gran cantidad de reacciones y comentarios de los seguidores, muchos de ellos emocionados por volver a ver a Vision y Ultrón juntos en pantalla.

Incluso algunos fans comenzaron a especular sobre la posibilidad de que Wanda Maximoff pueda aparecer en algún momento de la serie, aunque su posible participación todavía genera dudas y expectativa entre los seguidores.

¿Cuándo se estrena la serie VisionQuest de Marvel?

La serie VisionQuest, producida por Marvel, ya tiene fecha de estreno: llegará el 14 de octubre y estará disponible a través de la plataforma de streaming Disney+.

Así que los fans de Marvel tendrán que esperar un poco más para conocer qué ocurrió con Vision después de recuperar sus recuerdos y descubrir cómo continuará su historia.

Sin duda, VisionQuest es uno de los estrenos más esperados por los seguidores de Marvel, especialmente por el regreso de Vision y Ultrón y por las nuevas preguntas que podrían surgir alrededor de su pasado y de su relación con Wanda.