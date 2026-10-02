Cultura Profética se adapta a la tecnología y sigue haciendo música con alma

Cuando Cultura profética comenzó a hacer reggae, allá por la década de los 90, supo que el género musical con el que se expresaban sería el que les daría una identidad inamovible por tres décadas.

Tras siete discos de estudio llegó En bucle, su más reciente producción, la cual consideran “el mejor álbum que hemos hecho” y en el que plasman esa old school que tienen para hacer las cosas.

“Estamos celebrando que sentimos que tenemos el mejor disco que hemos hecho hasta ahora y decir eso a estas alturas de la carrera es rarísimo, porque la gente casi siempre se enamora de los discos viejos, de un momento en que te conocieron y ya como que no vuelven a conectar con lo nuevo y pues nosotros lo sentimos, pero también mucho del público lo siente.

“Y ha traído mucho público joven también, que es muy bonito, como quizás nos hemos tardado entre disco y disco, pero eso ha hecho que cada vez que salimos con algo nuevo tocamos una nueva generación, un nuevo corrillo de gente que entonces viene y va y escucha todo lo viejo, como tiene toda una trayectoria para escuchar que es música nueva para ellos. Siempre es un gran descubrimiento del proyecto y por ver esas caras jóvenes, cantando, la música, poniendo videos en TikTok, en Insta, de cómo conectan con nuestra música ahora es muy loco, es muy bonito”, compartió Willy Rodríguez, vocalista de Cultura Profética, con Excélsior.

Cultura Profética acaban de lanzar su octavo disco de estudio bajo el nombre de En bucle Cortesia Satus Media

Para los integrantes de la banda puertorriqueña, la manera en la que ha cambiado la industria de la música y la forma de consumo de esta ha sido algo con lo que se han tenido que adaptar, aunque no siempre fue sencillo.

Es complicado para nosotros porque no nos sale natural movernos en esos ámbitos de la cuestión digital, pero nosotros seguimos apostando por hacer la música como la hacíamos antes y hasta como se hacía antes que nosotros existiéramos, que un disco sea una experiencia completa. Seguimos apostando por el disco en tiempos en que vivimos de sencillos. La música hoy día es más, ni siquiera sencillo, es de clips de 15 segundos en TikTok. Entonces, siento que el hecho de que apostemos y nos mantengamos firmes en hacer la música como se debe para nosotros, también crea como un espacio único y un lugar donde la gente va a buscar eso.

“Saben que en nosotros lo van a encontrar, entonces vienen, se acercan a tener esa experiencia con nosotros. Pero sí es difícil despuntar entre tanta oferta más que nada. No tanto por la manera en que se comparta la música o no, sino porque hay mucha, mucha oferta y pues obviamente hay artistas que son mucho más diestros en los medios sociales que nosotros y pues obviamente pues sí se hace más difícil de juntar, pero creo que hemos cultivado un espacio tan nuestro y tan único que sabemos que la gente va a llegar de alguna manera. Seguimos creyendo en hacer música con alma”, dijo Eliut González, guitarrista de la banda.

Y es precisamente este disco, En bucle, el que los trae de vuelta a los escenarios con una gira y, también, los vuelve a colocar frente a su público mexicano hoy en el Pepsi Center.

“Vamos a tocar el disco completo, las 14 canciones que lo forma y obviamente también las canciones que le gusta y pide la gente. Estamos estrenando visuales nuevos, es una apuesta muy elegante de lo que va a ser un show de Cultura, así que va a ser increíble”, agregó Juanqui.

¡No te los pierdas!

Cultura Profética

Viernes 2 de octubre

Pepsi Center

21:00 horas

Boletos en taquilla y Ticketmaster