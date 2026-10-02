Otto Sirgo filmaba una telenovela cuando murió: ¿cuándo se estrena su último papel?

El actor Otto Sirgo se encontraba en grabaciones de una telenovela cuando murió el pasado 29 de septiembre del 2026, a los 79 años, conmocionando así al mundo del espectáculo en México.

La noticia de la muerte de Otto Sirgo fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), que publicó un mensaje en sus redes sociales.

La causa de muerte del actor, director y productor de origen cubano fue un problema cardíaco, de acuerdo con declaraciones de su hija, Valerie Sirgo, realizadas durante el velorio del actor.

Valerie explicó que su padre había pasado algunos días hospitalizado, pero posteriormente decidió regresar a su casa. Ya en su domicilio, estuvo acompañado por su familia y murió.

Otto Sirgo filmaba una telenovela cuando murió

Otto Sirgo, actor cubano. @ottosirgo

La productora de televisión Rosy Campo dio a conocer que el histrión formaba parte del elenco de la nueva producción "Cruzando Destinos: Marruecos en el corazón”, proyecto en el cual interpretó al personaje de 'Íñigo'.

Por lo anterior, las últimas semanas previas a su partida, el actor compartió foro de grabación con figuras de la televisión como Daniela Romo, José Ron y Claudia Álvarez.

Al emitir un mensaje emotivo para despedir al actor cubano, Rosy Ocampo “destapó” el último papel de Otto Sirgo que se podrá ver próximamente en televisión, ahora, como parte de un homenaje póstumo a su vasta trayectoria artística.

En la emotiva publicación en redes sociales, Rosy destacó la disciplina del actor frente a las cámaras, así como la calidez humana que demostró con el equipo de producción detrás de escena.

Hace apenas unas semanas compartíamos el set con nuestro querido Otto Sirgo, viéndolo dar vida a Íñigo, su personaje en 'Cruzando Destinos: Marruecos en el corazón'. Hoy, esas escenas adquieren un significado distinto. Quedan en nuestra memoria los momentos que compartió frente a cámaras con Daniela Romo, José Ron y Claudia Álvarez, pero también todo aquello que sucedía cuando las cámaras dejaban de grabar: su presencia, su profesionalismo y tantos años de experiencia puestos, una vez más, al servicio de una historia", escribió la productora.

¿Cuándo ver "Cruzando Destinos: Marruecos en el corazón”?

La productora confirmó que el trabajo realizado por Otto Sirgo saldrá a la luz de manera íntegra en la señal de televisión abierta, permitiendo que la audiencia disfrute de su última interpretación dramática.

Vendrán días de recordarte y extrañarte en el set. Nos queda el privilegio de haber coincidido contigo y el enorme regalo de tu talento plasmado en ‘Íñigo’, tu último personaje, que muy pronto llegará a la pantalla para que el público pueda volver a encontrarse contigo”, se lee en el texto.

Aunque en esa publicación Rosy no dijo la fecha de estreno de la telenovela, se sabe que “Cruzando destinos: Marruecos en el corazón” se estrenará el lunes 18 de enero de 2027 a las 21:30 horas.

Otto Sirgo como Íñigo en su último papel

Otto Sirgo, actor cubano. @ottosirgo

La producción de Rosy Ocampo llegará a la pantalla después de la muerte del actor. En la telenovela, Sirgo interpreta a Íñigo, personaje que representa su último trabajo para televisión.

Aunque todavía no se han dado a conocer todos los detalles sobre la historia y el desarrollo de Íñigo dentro del melodrama, se sabe que el personaje está relacionado con la trama de Claudia Álvarez, quien también forma parte del elenco. La actriz lamentó públicamente la muerte de Sirgo y recordó el tiempo que compartieron durante las grabaciones.

La participación del actor adquiere un significado especial debido a que alcanzó a grabar sus escenas antes de morir.

Otros compañeros de reparto también hablaron de sus últimos días de trabajo. Alexis Ayala, quien coincidió con Sirgo en el set, recordó que volvieron a compartir créditos después de varios años y destacó las conversaciones que tuvieron durante las grabaciones. El actor evitó revelar detalles sobre Íñigo para no adelantar acontecimientos de la historia.

De esta manera, “Cruzando Destinos: Marruecos en el corazón” permitirá al público disfrutar del último trabajo actoral de Otto Sirgo.

Los papeles más recordados del actor cubano

Otto Sirgo, actor cubano. @ottosirgo

Otto Sirgo construyó una trayectoria de más de cinco décadas en la televisión, el cine y el teatro, con una amplia lista de personajes que lo convirtieron en uno de los rostros reconocibles de las telenovelas mexicanas. Aunque participó en decenas de producciones, hay algunos papeles que destacan especialmente dentro de su carrera y que forman parte de la memoria del público.

Ángel de la Huerta – “Rosa salvaje” (1987-1988): Este fue uno de los personajes más importantes en la primera etapa de su carrera. Sirgo compartió créditos con Verónica Castro en este exitoso melodrama y logró consolidarse como uno de los actores habituales de la televisión mexicana.

Eduardo Rivas – “Lazos de amor” (1995-1996): Interpretó al tío de las trillizas protagonistas, todas interpretadas por Lucero. Este trabajo se convirtió en uno de los más destacados de su trayectoria y le valió el Premio TVyNovelas a Mejor Actor de Reparto en 1996. Además, el propio Sirgo mencionó en distintas ocasiones que “Lazos de amor” era una de las telenovelas que guardaba con especial cariño.

“Alcanzar una estrella II” (1991): Esta producción también representó un momento importante en su carrera. Su trabajo en el melodrama le permitió obtener un Premio TVyNovelas como Mejor Actor de Reparto y reafirmó su presencia dentro de una generación de actores que marcaron la televisión mexicana de aquella época.

Octavio Uriarte – “Niña amada mía” (2003): En esta telenovela interpretó a Octavio Uriarte, un personaje que formó parte de una de las producciones más recordadas de principios de los años 2000. El papel también le permitió recibir una nominación a los Premios TVyNovelas .

“Sortilegio”, “Por ella soy Eva” y “Lo que la vida me robó”: Durante las décadas de 2000 y 2010, Sirgo continuó participando en importantes producciones de Televisa. Aunque sus personajes fueron distintos entre sí, estos melodramas ayudaron a consolidarlo como uno de los actores de carácter más reconocibles de la pantalla mexicana.

Eusebio Valencia – “Vencer el pasado” (2021): En esta producción de Rosy Ocampo, Sirgo interpretó a Eusebio Valencia y compartió créditos con Angelique Boyer, Sebastián Rulli, Erika Buenfil y África Zavala. Fue también una de sus últimas colaboraciones con Ocampo antes de volver a trabajar con ella en su proyecto final.

A lo largo de su carrera, el propio Otto Sirgo destacó especialmente “Rosa salvaje” y “Lazos de amor” como dos producciones que llevaba particularmente en el corazón. Ambos trabajos representan etapas diferentes de su trayectoria y forman parte de los papeles por los que será recordado por el público.