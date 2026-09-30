Florence Pugh revela el secreto de su aparición en Spider-Man: Brand New Day

La actriz británica Florence Pugh confesó la verdadera historia detrás de su esperado cameo en la película Spider-Man: Brand New Day. El actor Tom Holland impulsó directamente la integración de Yelena Belova junto al icónico Peter Parker dentro del actual Universo Cinematográfico de Marvel.

Pugh reveló los detalles de esta colaboración durante una reciente entrevista en el programa nocturno The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. La intérprete explicó que el germen de esta idea nació años atrás, justo después del estreno comercial de la cinta en solitario de Viuda Negra.

Florence Pugh como Yelena Belova.

En aquella época inicial, el personaje de Yelena carecía del peso protagónico que ostenta actualmente en la franquicia de superhéroes. Los productores delineaban el futuro de las fases venideras y todavía no contemplaban cruzar los caminos de la joven asesina con el famoso trepamuros de Nueva York.

El deseo de Tom Holland en la alfombra roja

La chispa detonó cuando la prensa cuestionó a Holland durante la alfombra roja de un estreno anterior sobre sus preferencias para futuros compañeros de reparto. El protagonista esquivó los nombres más rimbombantes de Marvel Studios y apuntó directamente hacia la estrella británica para armar un equipo.

La intérprete citó las palabras exactas del joven actor frente a los micrófonos de la prensa internacional para ilustrar la anécdota. Holland rechazó otras opciones y declaró abiertamente su intención de trabajar codo a codo con Florence Pugh bajo el manto de la carismática Yelena.

Esta sorpresiva respuesta encendió las redes sociales y generó un eco masivo entre los fieles seguidores de la saga cinematográfica. Los fans mostraron un entusiasmo desbordante ante la posibilidad de ver juntos a Spider-Man y a la nueva Viuda Negra en la pantalla grande.

Florence Pugh es la líder de los Thunderbolts*. Foto: Marvel Studios

El ruido mediático originado por los espectadores obligó a los ejecutivos del estudio a prestar atención a una dinámica que no figuraba en sus esquemas. Pugh aseguró ante las cámaras de televisión que esta reacción masiva movió los hilos dentro de las oficinas de producción.

"Todo esto ocurrió por Tom", afirmó la estrella nominada al premio Oscar durante su amena charla con el comediante estadounidense. Pugh aprovechó los reflectores del set para mandar un mensaje de agradecimiento a su compañero de elenco por solicitar su presencia en el rodaje.

El ascenso de la nueva estrella del UCM

La trayectoria de Pugh dentro del estudio arrancó formalmente en el año 2021 y desde entonces construyó un camino netamente ascendente. Tras asumir el rol de una asesina entrenada bajo el programa ruso, el personaje heredó exitosamente el inmenso legado que dejó la Natasha Romanoff de Scarlett Johansson.

Su reciente participación protagónica en la película Thunderbolts* consolidó a Yelena Belova como una de las figuras más rentables para la compañía. Los creativos apostaron por su natural carisma para liderar a la nueva generación de antihéroes que domina la narrativa central de la franquicia de Marvel.

Florence Pugh volverá en Avengers: Doomsday. Foto: Marvel Studios

La agenda de trabajo de la artista contempla proyectos de enorme escala para cerrar el año calendario por todo lo alto. La actriz portará los brazaletes tácticos nuevamente en la esperada cinta Avengers: Doomsday, bajo la estricta dirección de los reconocidos cineastas Anthony y Joe Russo.

El calendario de Hollywood marca el próximo 18 de diciembre como una fecha histórica e inusual para la carrera de la estrella. Ese mismo día, las salas de cine proyectarán simultáneamente su retorno al universo de superhéroes y el estreno mundial de la secuela Dune: Parte 3.

En la ambiciosa superproducción de ciencia ficción dirigida por Denis Villeneuve, Pugh retomará su aclamado papel como la princesa Irulan. Este doble estreno reafirma su innegable estatus como una de las actrices más solicitadas de la industria del entretenimiento contemporáneo.