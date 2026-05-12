Victoria Ruffo rompe el silencio sobre el caso de Vadhir Derbez

El caso de Vadhir Derbez sigue dando de qué hablar; aunque lo señalan por presunto abuso, él se defiende diciendo que detrás de la denuncia solo hay un plan para sacarle dinero.

Victoria Ruffo se pronunció ante la noticia y pidió no ser cuestionada al respecto.

Victoria Ruffo se pronunció ante la noticia y pidió no ser cuestionada al respecto. Especial

Victoria Ruffo evita hablar sobre Vadhir Derbez

La actriz Victoria Ruffo se reunió con los medios para hablar de su éxito en el teatro por la obra Leonas, pero la conversación dio un giro cuando le tocaron el tema de las denuncias contra Vadhir.

Al ser hermano de José Eduardo, la prensa quería saber qué opinaba ella sobre lo que está pasando con la familia de su ex.

“Yo les voy a pedir un favor, ese no es mi tema. Se los agradezco mucho, pero no es mi tema y no lo voy a tomar”, respondió.

Pese a la negativa de no comentar sobre el tema, los reporteros insistieron en saber si José Eduardo le estaba echando la mano a Vadhir en este momento tan difícil.

Ella simplemente respondió que, como son hermanos, es normal que se cuiden y se apoyen entre ellos.

Victoria Ruffo intentó evadir a los medios cuando el tema de Vadhir volvió a salir. Aunque no quiso entrar en detalles, antes de marcharse soltó que la situación “no está nada fácil”.

Por ahora, los únicos que han dicho algo sobre el tema son Victoria Ruffo y su hijo José Eduardo. Por su parte, el mismo Vadhir Derbez ya ha hablado con varios reporteros para defenderse y contar lo que, según él, pasó realmente.

Victoria Ruffo se reunió con los medios para hablar de su éxito en el teatro por la obra Leonas IG victoriaruffo

José Eduardo reaccionó con sorpresa a la denuncia

José Eduardo también habló sobre el tema en una entrevista para el programa De Primera Mano. Ahí, los conductores le preguntaron directamente qué opinaba sobre el lío legal que trae su hermano.

Al parecer, José Eduardo no tenía ni idea de la denuncia hasta que se la mencionaron en la entrevista. Su respuesta fue de total sorpresa:

“Me dejas frío, no sé de qué me hablas. No he platicado con nadie de mi familia, así que voy a tener que llamarle a mi hermano para ver qué está pasando”.

Cuando el periodista le dio más detalles, el actor metió las manos al fuego por él, comentando que solo sabía algo sobre un intento de extorsión. También dejó claro que su familia no suele andar metida en esos escándalos, pero prefirió no decir más hasta estar mejor informado.

José Eduardo le estaba echando la mano a Vadhir en este momento tan difícil. IG jose_eduardo92

Qué se sabe de la denuncia contra Vadhir Derbez

Fue en el programa De Primera Mano donde se compartió la noticia sobre Vadhir Derbez. El cantante negó por completo que haya abusado de una modelo, como se ha estado diciendo.

En la transmisión, comentaron que tuvieron acceso a todo el expediente de la investigación, el cual tendría más de 300 páginas, donde se le acusa formalmente de presunta violación. Según los datos presentados, la denuncia la puso una joven estadounidense de 19 años el pasado 2 de abril ante la Fiscalía de Delitos Sexuales.

La historia de la muchacha es que la buscaron a ella y a otras modelos para salir en un video musical de Vadhir. Dice que trabajaron en cuatro fechas diferentes, empezando el 20 de marzo y terminando justamente el día que se presentó la denuncia.