Así reaccionó José Eduardo Derbez al enterarse de las acusaciones contra Vadhir Derbez

La polémica alrededor de Vadhir Derbez continúa generando reacciones dentro del mundo del espectáculo, y ahora fue José Eduardo Derbez quien rompió el silencio sobre las acusaciones que enfrenta su hermano por un presunto abuso sexual denunciado por una modelo de 19 años.

José Eduardo Derbez se entera en plena entrevista del caso de Vadhir Derbez

El hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo fue abordado por la prensa a su llegada de Guadalajara y, aunque admitió no conocer completamente lo ocurrido, dejó claro que respalda a su hermano en medio del complicado momento que atraviesa.

El actor aseguró que desconocía los detalles del caso hasta ser entrevistado. IG jose_eduardo92

Durante una entrevista para el programa De Primera Mano, José Eduardo sorprendió al revelar que prácticamente se enteró de la situación mientras hablaba con los reporteros. El actor aseguró que no había tenido tiempo de conversar con Vadhir ni con el resto de su familia, por lo que desconocía los detalles de la denuncia.

No estoy muy enterado, vengo regresando de Guadalajara y no he podido hablar mucho con él”, comentó inicialmente, tratando de mantener cautela ante el tema.

El actor dijo que solo había escuchado rumores sobre una posible extorsión. IG jose_eduardo92

¿Qué dijo José Eduardo Derbez sobre Vadhir Derbez?

La conversación tomó otro rumbo cuando el reportero le explicó que Vadhir enfrenta señalamientos por un supuesto abuso sexual cometido contra una joven modelo durante la grabación de un videoclip. La reacción de José Eduardo fue inmediata y visiblemente sorprendida.

Estoy perdidísimo en lo que me estás diciendo, no tengo ni idea. Me agarras en curva”, expresó el actor.

Dejando claro que hasta ese momento únicamente había escuchado rumores relacionados con una posible extorsión contra su hermano.

La polémica volvió a colocar a la familia Derbez en el centro de atención mediática. IG jose_eduardo92

¿Qué está pasando con Vadhir Derbez?

El caso salió a la luz luego de que se informara que una modelo estadounidense presentó una denuncia ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales en la Ciudad de México. Según el testimonio dado a conocer en medios de comunicación, la joven afirmó haber sufrido contacto físico no consensuado mientras se encontraba sola con el actor en un camerino.

De acuerdo con las declaraciones del propio Vadhir y de su equipo legal, la denuncia estaría acompañada de un presunto intento de chantaje económico. El abogado del cantante, Enrique González, aseguró que personas relacionadas con el caso le habrían exigido 350 mil dólares a cambio de detener el proceso legal y evitar una posible orden de aprehensión.

Vadhir negó categóricamente las acusaciones y aseguró tener pruebas de su inocencia. IG jose_eduardo92

Pese a la gravedad de las acusaciones, José Eduardo decidió respaldar públicamente a su hermano y aseguró que ni él ni los integrantes de la familia Derbez suelen verse involucrados en escándalos de este tipo.

Nunca hemos sido de estar metidos en este tipo de cosas”, declaró con firmeza, aunque evitó profundizar más debido a que todavía no conocía toda la información.

El actor también comentó que, hasta ahora, no tienen identificado a alguien que quiera perjudicar a Vadhir o hacerle daño de manera intencional. Aun así, pidió esperar a que salgan más detalles antes de emitir conclusiones definitivas.

Mientras tanto, Vadhir Derbez ya apareció públicamente para negar “categóricamente” las acusaciones en su contra. El intérprete aseguró que cuenta con pruebas suficientes para demostrar que los hechos denunciados no ocurrieron como fueron relatados.