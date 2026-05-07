Vadhir Derbez acusado de abuso: su cuñada Paola Dalay rompe el silencio

Vadhir Derbez, hijo de Eugenio Derbez, está bajo el ojo de la polémica luego de que salió a la luz que existe una denuncia en su contra por el delito de abuso en contra de una modelo de 19 años.

Fue en el programa ‘De Primera Mano’, en donde el hijo de Eugenio Derbez confirmó que enfrenta un proceso legal y dejó claro que cuenta con las pruebas suficientes para demostrar que es inocente.

¿De qué se le acusa a Vadhir Derbez?

Vadhir Derbez enfrenta proceso legal. Especial

Según la carpeta de investigación, la joven modelo habría sido contratada para participar en un video musical de Vadhir Derbez. Las grabaciones se llevaron a cabo en una residencia en Cuernavaca, Morelos, en donde, al parecer, habrían ocurrido los hechos denunciados.

El testimonio indica que Vadhir ingreso al camerino y, al ver a la joven sentada en el suelo porque no había sillas, la tomó de la mano y la llevó a su camerino, donde estaba su equipo musical, pero al quedarse solos, el famoso la habría besado sin consentimiento, iniciando un contacto físico no consensuado.

Tras ello, la joven abandonó la locación y pidió ayuda a la agencia que la representa. En tanto, después acudió a la Fiscalía para presentar su denuncia.

Tras darse a conocer las acusaciones, el actor de 35 años dijo sentirse afectado emocionalmente y aclaró que eso nunca ocurrió.

Por su parte, el abogado Enrique González Casanova informó que tuvo conocimiento del caso no por vías oficiales, sino a través de una supuesta extorsión.

Paola Dalay rompe el silencio

Vadhir Derbez enfrenta proceso legal. Especial

En medio de la polémica, Paola Dalay, cuñada de Vadhir y esposa de José Eduardo Derbez, fue cuestionada sobre el tema.

Dalay aseguró no saber nada de la denuncia que enfrenta su cuñado y dijo que se iba enterando, en un encuentro con la prensa.

No sé nada del tema, me vengo enterando y no me gustaría hablar de algo que no sé", dijo.

En tanto, refirió que no ha hablado con su esposo y detalló que seguramente Vadhir está pasando por un momento complicado, aunque confió en que se haga justicia.

No es algo fácil, es algo muy fuerte. Estamos para lo que necesite y que se haga justicia. Es complicado, pero saldrá la verdad. Estoy el shock", sentenció.

¿Quién es Vadhir Derbez?

Vadhir Derbez enfrenta proceso legal. Especial

Vadhir Derbez es un actor, cantante y productor mexicano nacido el 18 de febrero de 1991 en la Ciudad de México. Es hijo del reconocido comediante y actor Eugenio Derbez y de la actriz y cantante Silvana Prince.

Comenzó su carrera artística desde niño, participando en programas y telenovelas como Cómplices al rescate, Vecinos y Mujer, casos de la vida real. Con el tiempo logró construir su propia carrera en televisión, cine y música, apareciendo también en proyectos internacionales como How to Be a Latin Lover y la serie Sense8.

Además de actuar, Vadhir ha desarrollado una carrera musical bajo el nombre artístico “VADHIR”, lanzando canciones de pop latino y urbano. También ha participado en realities y programas familiares junto a los Derbez, como De viaje con los Derbez.

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