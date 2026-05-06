Vadhir Derbez niega acusación de presunto abuso sexual; el caso da un giro

En el programa De Primera Mano, conducido por Addis Tuñón y Gustavo Adolfo Infante, se presentó en exclusiva la postura de Vadhir Derbez, quien negó rotundamente las acusaciones en su contra por presunto abuso hacia una modelo.

Durante la emisión, el programa explicó que tiene acceso a las 333 páginas de la carpeta de investigación abierta en contra de Vadhir, en la que aparece señalado por el delito de presunta violación.

De acuerdo con la información presentada, la denuncia fue interpuesta el pasado 2 de abril ante la Fiscalía de Delitos Sexuales por una joven de 19 años, quien presuntamente es ciudadana estadounidense.

Según la versión de la denunciante, ella fue contactada junto a otras modelos para participar en un video musical del cantante. Las grabaciones se realizaron en cuatro fechas distintas, comenzando el 20 de marzo de 2026 y siendo el 2 de abril el último día de llamado.

Foto: Captura de video

La joven asegura que, después de varias horas de grabación en las que no tuvo contacto verbal con el cantante, cerca de las 6 de la tarde Vadhir entró al camerino donde se encontraban las modelos y parte de la producción. Presuntamente, al verla sentada en el suelo por falta de sillas, la tomó de la mano y la llevó a su camerino, donde inicialmente también se encontraban integrantes del equipo de trabajo.

Posteriormente, según el relato presentado en la denuncia, las demás personas salieron del lugar y ambos quedaron solos. La acusante señala que en ese momento el cantante supuestamente le robó un beso y comenzó un contacto físico que ella describe como no consensuado.

Tras el presunto incidente, la joven abandonó la locación y pidió ayuda a la agencia que la representa. Más tarde, se dirigió a la Fiscalía para presentar formalmente la denuncia.

En el programa también se señaló que, conforme al protocolo correspondiente, la investigación ya fue activada mientras se realizan los exámenes y procedimientos necesarios.

Foto: Instagram vadhird

Por su parte, Vadhir Derbez apareció de manera remota y en el estudio estuvo acompañado de sus asesores legales para dar su versión de los hechos.

Si estoy aquí dando la cara es porque tenemos todas las pruebas de que todo esto no sucedió”, declaró el cantante.

Se me hace durísimo tener que estar pasando por esto. No saben lo mal que la he estado pasando y nada más quiero que esto se arregle”, agregó Derbez.

Vadhir Derbez, víctima de una presunta extorsión

Nosotros nos enteramos de esto por medio de una extorsión, porque le comenzaron a llegar mensajes al señor Vadhir a través de redes sociales e Instagram, pidiéndole dinero por un supuesto abuso contra una señorita”, declaró el abogado Enrique González Casanova.

Uno de los abogados relató que Vadhir Derbez se negó a entregar dinero y que posteriormente comenzaron a enviarle detalles relacionados con la locación del video musical, además de extractos de la carpeta de investigación. Según explicaron, también le habrían advertido que, si no entregaba 350 mil dólares, supuestamente se liberaría una orden de aprehensión en su contra.

La defensa legal aseguró contar con pruebas de los mensajes de presunta extorsión y señaló que las personas detrás de las acusaciones formarían parte de una red de delincuencia organizada, aparentemente vinculada a una mafia colombiana. Asimismo, adelantaron que presentarán una denuncia por extorsión en la Ciudad de México.

De acuerdo con los abogados, este grupo presuntamente se dedicaría a contactar modelos para posteriormente intentar extorsionar a artistas y empresarios.

Foto: Instagram vadhird

Incluso, señalaron que otros empresarios se acercaron al equipo legal de Vadhir para compartir situaciones similares.

La defensa también afirmó que existen inconsistencias en la versión presentada por la denunciante y detalló que, durante el horario en el que presuntamente ocurrieron los hechos, el cantante nunca estuvo solo.

Por su parte, Vadhir aseguró que existen suficientes testigos para respaldar su declaración, ya que durante las grabaciones siempre estuvo acompañado por personal de producción y otras personas de su equipo.

El cantante confesó sentirse inseguro por el nivel de presión y extorsión que, asegura, enfrenta actualmente. También dijo sentirse impotente ante la situación, aunque confiado en el trabajo de sus abogados.

Finalmente, la defensa aclaró que hasta el momento no existe una confirmación legal sobre una supuesta orden de aprehensión en contra del artista.

Según los abogados, algunos de los mensajes enviados a Derbez incluso hacían referencia a que el cantante podría pedir apoyo económico a su padre.

cva*