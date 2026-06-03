¿Qué pasó con Paco de la O? Últimas publicaciones del actor causan inquietud

El actor mexicano Paco de la O está nuevamente en el centro de la conversación pública luego de que mucha gente se pregunta qué pasó con él, debido a las últimas publicaciones que hizo a través de redes sociales.

Desde hace unos días, el también conductor reapareció en Facebook para hablar de las acusaciones que pesan sobre él por violencia de género, aunque el video que publicó dejó más intrigas que respuestas.

En ese primer clip habló de sus sentimientos y la confusión sobre quién es, además de que confesó que era cierto el audio en donde dijo que iba a dar declaraciones diarias sobre su expareja, Gaby Platas, y que se le ‘iba a ir a la yugular’, aunque lamentó que ese material haya salido de su propia casa.

Las imágenes muestran a Paco de la O en una situación extraña y eso mismo hizo que la gente comentara que el actor necesita terapia urgente.

¿Qué pasó con Paco de la O? Últimas publicaciones

Paco de la O causa intriga por últimas publicaciones. Especial

A partir de el clip antes citado, el actor ha hecho una serie de publicaciones que siguen causando intriga en redes sociales. En otro video, Paco de la O lanzó una serie de mensajes, entre los que destaca el siguiente: “El amor nunca es vengativo”.

En mi baúl, todo es posible. Todos están en mi baúl, los vuelos y los mañosos”, escribió.

En este mensaje hizo referencia a quienes mienten, sin detallar si se refería a alguien en específico.

Tal vez es cierto, yo estoy en el infierno, ¡pero no estoy en el fango, papá! Tú no, ni siquiera, ni de cerca, eres un mediocrazo y, además, mentiroso. El amor nunca, jamás, es vengativo, pero es justicia y es libertad y es ético. Yo soy ético, y comencemos por ahí porque fue mi promesa”, aseveró.

Además, en otra publicación dejó ver que enfrenta una crisis económica y, por ello, puso a la venta unas acuarelas que, dijo, eran de su hermana y se encontraban en su baúl.

La acuarela técnica de las más difíciles, estas son de mi hermana, las he cargado siempre con mi baúl, son maravillosas, están a la venta para poder resistir. Son una maravilla y tienen el plus que le pertenecieron al hombre más malo del mundo”, enfatizó.

Paco de la O causa intriga por últimas publicaciones. Especial

El actor dijo no tener un precio, pero invitó a sus seguidores a ofrecer dinero por ella.

Urge, no sé de a cómo, no tienen precio, al que más ofrezca, serán historia y a parte de la historia será el que el que me los compré, porque voy a hablar”, añadió.

En tanto, también llama la atención una historia que recientemente compartió en Instagram, en donde publicó una conversación privada con una mujer.

No digas, eres una súper mujer bonita, trabajadora, interesante. Varias cosas que trabajar, pero se va aprendiendo. Yo real quiero dejar el alcohol y ponerme de nuevo en forma y mi trabajo, con eso soy feliz”.

El mensaje fue compartido originalmente por la usuaria Carolina Mont, quien expresó “qué asco de tipo ja, ja, ja”. Paco de la O lo retomó y en su publicación añadió el siguiente mensaje:

Todo tiene un por qué, pero ahora, en este momento, tendré que dejar los Propósitos que tienen que ver con los mensajes para aclarar no por mí, sino para que su generación aprenda a ver el todo, no al otro y el todo a partir de sus experiencias. Hay que aprender a ver el todo y soltar quien rige tu vida. Los impulsos cortos”.

¿Está actuando?

Paco de la O causa intriga por últimas publicaciones. Especial

Por los videos que ha publicado el actor, mucha gente se pregunta si Paco de la O está actuando o en realidad ya perdió la cordura.

Entre los comentarios se lee:

Es actuado, al final el señor es actor.

Te mando un abrazo.

¿Es un monólogo?

Ahora ya no puede uno ni mostrar enojo.

Ves como si necesitas ayuda.

¿Dónde está su familia y amigos? El señor está loco.

Hasta ahora se desconoce si sus mensajes son parte de una obra y cuál es el sentido de esto. Lo único que se tiene claro es que el actor de 60 años, originario de Veracruz, ha compartido videos y publicaciones luego de la entrevista que tuvo con el podcast Transformalia, en donde dio su versión por los pleitos legales que tiene con sus exparejas Gaby Platas y Malu Carreras, quienes lo señalan de presunta violencia.

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