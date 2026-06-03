Brad Pitt vs. Angelina Jolie: ¿Quién tiene la cuenta bancaria más grande?

Hubo una época en la que hablar de Hollywood era hablar de Brad Pitt y Angelina Jolie. Durante más de una década, la pareja conocida mundialmente como ‘Brangelina’ dominó titulares y alfombras rojas.

Sin embargo, además de convertirse en uno de los romances más mediáticos de la industria, también construyeron un auténtico imperio millonario. A casi diez años después de su separación, una duda sigue presente: ¿quién de los dos acumuló la mayor fortuna?

¿Cuál es la historia de Brad Pitt y Angelina Jolie?

La historia de amor entre ambos comenzó tras coincidir en el rodaje de Mr. & Mrs. Smith. Aunque durante meses evitaron confirmar los rumores, en 2006 finalmente hicieron pública su relación. Desde entonces se convirtieron en una de las parejas más poderosas del entretenimiento.

Durante su relación, la llamada “Brangelina” generó cientos de millones de dólares en ingresos. IMDb

Tras varios años juntos y una familia cada vez más numerosa, la pareja se casó en agosto de 2014 en una ceremonia privada celebrada en Francia. Sin embargo, el cuento de hadas terminó apenas dos años después, cuando Angelina Jolie solicitó el divorcio en septiembre de 2016.

Más allá del impacto mediático de la ruptura, también llamó la atención la enorme fortuna que ambos habían acumulado durante su relación. Diversos reportes financieros estimaron que entre 2004 y 2016 generaron conjuntamente alrededor de 555 millones de dólares gracias a películas, contratos publicitarios, inversiones y proyectos empresariales.

Pero una década después del fin de 'Brangelina', las cifras han seguido creciendo por separado.

Tras su divorcio, ambos continuaron expandiendo sus carreras y aumentando sus fortunas por separado. Foto: Grosby LMK MEDIA

¿Cuánto patrimonio tiene Brad Pitt?

El actor de éxitos como Fight Club, Once Upon a Time in Hollywood y Bullet Train no solo ha construido una carrera exitosa frente a las cámaras.

Pitt también se ha consolidado como uno de los productores más influyentes de Hollywood gracias a su compañía Plan B Entertainment, responsable de películas galardonadas como 12 Years a Slave, Moonlight y The Departed.

Brad Pitt ha fortalecido su patrimonio gracias a su faceta como productor y empresario. Especial

Además de sus salarios millonarios como actor, que suelen superar los 20 millones de dólares por proyecto, Pitt ha diversificado sus ingresos mediante inversiones inmobiliarias, negocios y acuerdos corporativos relacionados con su productora.

Gracias a esta combinación de éxitos, distintas estimaciones financieras sitúan actualmente su patrimonio entre 300 y 400 millones de dólares, convirtiéndolo en uno de los actores más ricos de la industria cinematográfica.

¿Cuánto dinero tiene Angelina?

Por su parte, Angelina Jolie continúa siendo una de las figuras más reconocidas del cine internacional. Su trayectoria incluye títulos como Girl, Interrupted, Maleficent y Eternals.

Además de actuar, Jolie ha desarrollado una carrera como directora, productora y activista humanitaria, participando activamente en proyectos sociales alrededor del mundo.

Angelina Jolie mantiene una sólida fortuna respaldada por su carrera como actriz, directora y productora. Foto: Grosby LMK MEDIA

Durante años se mantuvo entre las actrices mejor pagadas de Hollywood, con ingresos que en algunas temporadas alcanzaron entre 20 y 30 millones de dólares anuales gracias a películas y acuerdos publicitarios.

Aunque su patrimonio sigue siendo impresionante, las estimaciones más recientes colocan su fortuna alrededor de los 120 millones de dólares, mientras que otros análisis financieros más conservadores la sitúan por encima de los 250 millones.

¿Quién es más millonario, Angelina Jolie o Brad Pitt?

Tomando como referencia las valoraciones más difundidas por portales especializados en patrimonio de celebridades, Brad Pitt tendría actualmente una ventaja considerable sobre su exesposa.

¿Cuántos hijos tiene Angelina Jolie? Foto: Pinterest

Mientras el actor acumularía entre 300 y 400 millones de dólares, la fortuna de Angelina Jolie oscilaría entre los 120 y 275 millones, dependiendo de la fuente consultada.

La diferencia se explica principalmente por el crecimiento de los negocios de Pitt fuera de la actuación, especialmente a través de Plan B Entertainment y sus inversiones estratégicas.