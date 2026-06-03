Dónde ver todas las películas de Scary Movie en streaming

Después de más de una década sin una nueva entrega, Scary Movie 6 ya llegó a los cines y el estreno ha despertado la nostalgia de quienes crecieron con una de las franquicias de comedia más populares de los años 2000.

Si antes de ver la nueva película quieres recordar las aventuras de Cindy Campbell, Brenda Meeks y el resto de personajes, actualmente todas las películas de Scary Movie están disponibles en plataformas de streaming en México.

Foto: Captura de video

Dónde ver cada película de Scary Movie en México

Actualmente, las películas de Scary Movie están distribuidas entre Netflix, Paramount+, Disney+ y otros servicios digitales.

Estas son las plataformas donde puedes encontrar cada entrega:

Scary Movie (2000): Netflix, Paramount+ y Mercado Play.

Scary Movie 2 (2001): Netflix y Paramount+.

Scary Movie 3 (2003): Paramount+, además de renta o compra en Apple TV y Google Play.

Scary Movie 4 (2006): Disney+.

Scary Movie 5 (2013): Netflix.

Entre todas las plataformas, Netflix es actualmente la que ofrece más películas de la franquicia.

Los usuarios pueden encontrar allí la primera entrega, Scary Movie 2 y Scary Movie 5, lo que permite ver buena parte de la historia sin necesidad de cambiar de servicio.

Por otro lado, Paramount+ cuenta con tres películas dentro de su catálogo: la primera, la segunda y la tercera entrega.

En el caso de Scary Movie 4, la única opción por suscripción disponible actualmente es Disney+.

Quienes prefieran rentar o comprar contenido digital también pueden encontrar Scary Movie 3 en plataformas como Apple TV y Google Play.

¿Por qué los hermanos Wayans abandonaron las películas de Scary Movie? IG scarymovie

La franquicia que convirtió las parodias en un fenómeno

La primera película de Scary Movie llegó a los cines en el año 2000 con una propuesta sencilla, burlarse de las películas de terror más populares del momento.

La fórmula funcionó de inmediato. La saga utilizó referencias a títulos como Scream, Sé lo que hicieron el verano pasado, La Maldición, The Ring, Saw y muchas otras producciones para construir una franquicia que terminó recaudando cientos de millones de dólares en todo el mundo.

A lo largo de cinco películas, los personajes interpretados por Anna Faris y Regina Hall se convirtieron en el rostro más reconocible de la serie, mientras que el humor de los hermanos Wayans ayudó a definir el estilo que hizo famosa a la franquicia.

Marlon Wayans plays Shorty and Anna Faris plays Cindy in Scary Movie from Paramount Pictures. Paramount Pictures

Qué debes saber sobre Scary Movie 6

La nueva película marca el regreso de varios nombres importantes para los seguidores de la saga.

Marlon Wayans, Shawn Wayans, Anna Faris y Regina Hall vuelven a formar parte del proyecto, algo que los fans llevaban años esperando.

Además, la cinta parodia algunos de los fenómenos más recientes del cine y la televisión, incluyendo M3GAN, Smile, Longlegs, Terrifier 3, The Substance, ¡Huye! y la serie Merlina.

Con Scary Movie 6 ya en cartelera, muchos fans están aprovechando para regresar a las películas originales y recordar por qué la franquicia se convirtió en una de las comedias más exitosas de las últimas décadas.