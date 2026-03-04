Brooklyn cumple años: el mensaje que Victoria y David Beckham le dedicaron en plena polémica

Lo que solía ser una celebración familiar rodeada de glamour y fotos perfectas, este año estuvo marcado por la tensión. Brooklyn Beckham cumplió 27 años en un contexto completamente distinto al de otros aniversarios, lejos de sus padres y sin señales claras de acercamiento.

A pesar del distanciamiento, David y Victoria Beckham utilizaron sus redes sociales para felicitar públicamente a su hijo mayor. El gesto no pasó desapercibido, sobre todo porque ocurre después de meses de silencio y declaraciones que expusieron una fractura familiar profunda.

Los mensajes de David y Victoria Beckham

David Beckham optó por una publicación cargada de nostalgia. Compartió imágenes de la infancia de Brooklyn y escribió un breve pero significativo “27 hoy”, acompañado de un emoji conmovido y una mención a Victoria. En otra foto, utilizó el apodo familiar “Bust” y añadió un sencillo “Te quiero”.

Por su parte, Victoria Beckham replicó el homenaje digital. Subió una de las mismas imágenes junto a un mensaje claro: “Feliz cumpleaños Brooklyn, te queremos muchísimo”, acompañado de un corazón rojo. Más tarde, añadió una fotografía en blanco y negro de cuando su hijo era bebé y reiteró su cariño con palabras afectuosas y varios corazones.

Mensaje de Victoria y David Beckham a Brooklyn por su cumpleaños Instagram

Las publicaciones fueron interpretadas por muchos seguidores como un intento público de acercamiento. Sin embargo, hasta el momento, Brooklyn no ha respondido de manera visible a las felicitaciones.

Las ausencias que marcaron la ruptura

El distanciamiento entre Brooklyn y sus padres se hizo evidente en varios eventos recientes. El joven no apareció en la docuserie protagonizada por su madre ni estuvo presente en el cumpleaños número 50 de David Beckham. Tampoco asistió a la ceremonia de investidura de su padre en Windsor, un acto de alto perfil que reunió a figuras destacadas.

Mensaje de Victoria y David Beckham a Brooklyn por su cumpleaños Instagram

Estas ausencias encendieron rumores que finalmente se confirmaron en enero, cuando Brooklyn publicó un extenso comunicado en Instagram en el que aseguró haber guardado silencio durante años. En su mensaje, sostuvo que decidió hablar porque, según él, sus padres y su equipo recurrían a la prensa, dejándolo sin opción más que contar su versión.

Las acusaciones de Brooklyn

En su declaración, Brooklyn Beckham fue contundente. Afirmó que no desea reconciliarse con su familia y que no está siendo manipulado, sino defendiendo su postura por primera vez en su vida.

El conflicto escaló cuando acusó a sus padres de intentar perjudicar su relación con Nicola Peltz Beckham, su esposa. Según su versión, existieron presiones relacionadas con la cesión de derechos sobre su nombre antes de la boda y situaciones incómodas durante la celebración, incluyendo un momento en el que Victoria habría intervenido en el primer baile de los recién casados.

Mensaje de Victoria y David Beckham a Brooklyn por su cumpleaños Instagram

Brooklyn también señaló que durante toda su vida se habría controlado la narrativa mediática en torno a la familia, insinuando la existencia de una estrategia para mantener una imagen pública determinada. Aseguró haber sido testigo de acciones destinadas a preservar una fachada, incluso a costa de terceros.

Vida en Estados Unidos y búsqueda de privacidad

Instalados en Estados Unidos, Brooklyn y Nicola han optado por mantener un perfil más discreto. El joven dejó claro que su prioridad es construir una vida en paz, con privacidad y lejos de la presión mediática que, según él, marcó su infancia y juventud.

En sus propias palabras, se despierta cada mañana agradecido por la vida que eligió y asegura haber encontrado tranquilidad en su decisión. Esta postura ha reforzado la idea de que, al menos por ahora, no contempla una reconciliación.

Familia Beckham IG

Silencio de sus hermanos y reacción del público

Mientras David y Victoria compartían sus mensajes, los hermanos de Brooklyn, Romeo y Cruz, permanecieron en silencio en redes sociales durante el cumpleaños. Este detalle no pasó inadvertido para los seguidores, quienes observan cada movimiento de una de las familias más mediáticas del Reino Unido.

La falta de respuesta pública por parte de Brooklyn deja la incógnita abierta: ¿se trata de un gesto que podría suavizar tensiones o simplemente de una formalidad en medio de una ruptura ya consolidada?

Brooklyn Beckham IG

Por ahora, el cumpleaños número 27 de Brooklyn Beckham no solo marca un año más de vida, sino también un capítulo clave en una historia familiar que continúa desarrollándose bajo la mirada de millones de personas en todo el mundo.

AAAT*