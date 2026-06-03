Antes de que comenzaran las grabaciones de Spider-Man: Brand New Day y La Odisea, Tom Holland se encontró con un problema inesperado: ambas películas iban a empezar a filmarse el mismo día.

El actor reveló que la coincidencia de fechas lo obligó a hablar directamente con Sony Pictures para pedir un cambio en el calendario de la nueva película de Spider-Man, ya que también quería formar parte de la adaptación de La Odisea que prepara Christopher Nolan.

Lejos de convertirse en un conflicto, Holland asegura que la decisión terminó beneficiando a los dos proyectos.

Tom Holland revela cómo Christopher Nolan “salvó” indirectamente a ‘Spider-Man: Brand New Day’ IG tomholland2013

Spider-Man y La Odisea tenían el mismo inicio de rodaje

Durante una entrevista para GQ, el actor explicó que recibió la propuesta de Nolan cuando los planes para Spider-Man: Brand New Day ya estaban avanzados.

El problema era que ambas producciones tenían programado comenzar sus grabaciones exactamente en la misma fecha.

Ante esa situación, Holland tuvo que hablar con Tom Rothman, presidente de Sony Pictures, para encontrar una solución.

Según contó, la conversación fue incómoda porque estaba pidiendo mover el calendario de una de las franquicias más importantes del estudio.

Tom Holland revela cómo Christopher Nolan “salvó” indirectamente a ‘Spider-Man: Brand New Day’ X @THupdatesLATAM

Christopher Nolan ayudó a que Sony aceptara el cambio

Holland explicó que Sony aceptó retrasar el rodaje porque existe mucha confianza en la forma de trabajar de Christopher Nolan.

El director tiene fama de cumplir sus calendarios de producción y evitar retrasos prolongados, algo que volvió a ocurrir con La Odisea.

De acuerdo con el actor, la película terminó sus grabaciones nueve días antes de lo previsto.

Eso permitió que el ajuste de fechas no afectara los planes generales de ninguno de los proyectos.

Tom Holland revela cómo Christopher Nolan “salvó” indirectamente a ‘Spider-Man: Brand New Day’ IG christophernolann

¿Por qué el tiempo extra ayudó a Spider-Man?

Aunque podría parecer que retrasar una película es una mala noticia, Holland cree que ocurrió lo contrario.

El actor aseguró que el tiempo adicional permitió seguir trabajando en distintos aspectos de Spider-Man: Brand New Day, incluyendo cambios en el guion y la llegada de Destin Daniel Cretton como director.

Para él, el resultado fue una producción que pudo prepararse con más calma antes de entrar oficialmente en rodaje.

Tom Holland revela cómo Christopher Nolan “salvó” indirectamente a ‘Spider-Man: Brand New Day’ X @MCUFilmNews

Spider-Man: Brand New Day y La Odisea serán de las películas más esperadas de 2026

La curiosidad de esta historia es que, después de todos los cambios, las dos películas llegarán a los cines con apenas dos semanas de diferencia.

En La Odisea, Holland interpreta a Telémaco, hijo de Odiseo, personaje que será interpretado por Matt Damon. El reparto también incluye a Robert Pattinson.

La película dirigida por Christopher Nolan llegará a los cines el 17 de julio de 2026.

Por su parte, Spider-Man: Brand New Day, protagonizada por Tom Holland, se estrenará el 31 de julio.