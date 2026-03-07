Victoria Beckham presenta colección inspirada en Tamara de Lempicka

Victoria Beckham presentó ayer en París vestidos esculturales en telas transparentes, trajes de corte ajustado y abrigos voluminosos para una colección otoño/invierno 2026 que jugó con formas y texturas.

Los vestidos en tonos azules y verdes oscuros presentaban corpiños con rosetas tridimensionales, un motivo que se repetía en las faldas y contrastaba con los sobrios trajes en azul marino y negro.

Los abrigos amplios se combinaron con faldas blancas transparentes o pantalones pitillo, mientras que las prendas de punto lucieron cuellos gigantes y aberturas que dejaban al descubierto las espaldas de las modelos.

Fotos: Reuters

Según las notas del desfile, la colección se inspiró en la obra de la artista art déco Tamara de Lempicka, famosa por sus retratos cubistas de aristócratas con suntuosas prendas.

El esposo de Victoria Beckham, David Beckham, y sus hijos, Romeo, Cruz y Harper, estuvieron en la primera fila. Su hijo mayor, Brooklyn, brilló por su ausencia tras denunciar públicamente a sus padres en enero, dejando al descubierto por primera vez una disputa familiar.

Beckham fundó su marca, que vende vestidos entre 950 y 2,500 dólares, en 2008 y lanzó Victoria Beckham Beauty en 2019. Los invitados al desfile recibieron botellas de su perfume recién lanzado, Portofino ‘97, inspirado en unas vacaciones que la pareja británica tomó cuando aún eran un secreto.

Fotos: Reuters

La Semana de la Moda de París, que comenzó el lunes y se extenderá hasta el 11 de marzo, cuenta con la presencia de grandes marcas como Chanel, Dior, Hermès, Louis Vuitton y Saint Laurent.

LOEWE Y SUS COLORES INTENSOS

Con toques marinos y llena de color, Loewe presentó ayer su nueva colección en la Semana de la Moda de París, un segundo desfile muy esperado del dúo estadunidense al frente de la dirección creativa de la histórica marca española.

Los diseñadores Jack McCollough y Lázaro Hernández tomaron el año pasado las riendas de Loewe, actualmente integrada en el grupo francés LVMH, tras la salida de Jonathan Anderson a Dior. En octubre presentaron una primera línea, también llena de color y trazos almodovarianos.

En este segundo desfile, mixto, organizado cerca del castillo de Vincennes en las afueras de París, se vieron voluminosos anoraks de cuero, de estilo marinero, en colores intensos como el amarillo, el rojo anaranjado o el azul eléctrico.

Fotos: Tomadas de Instagram @loewe

También en cuero hubo chaquetas moldeadas, como esculturas, en este material primordial para Loewe, una casa de marroquinería fundada en Madrid en 1846. Este tipo de prendas ya sobresalió en su primera presentación.

Entre otros looks de corte marinero destacaron grandes abrigos azul oscuro, combinados con botas de agua transparentes, así como piezas totalmente recubiertas como de flecos y nudos, recordando algas y corales.

McCollough y Hernández, ambos nacidos en 1978, suelen trabajar mucho las materias y combinar texturas diferentes. Aquí se vieron minivestidos de piel, en tonos marrones degradados, vestidos con espaldas al descubierto hechos de flecos lanudos o confeccionados con una especie de collares.

En el público, entre algunos muñecos en forma de ballenas y pulpos de la artista contemporánea Cosima von Bonin, se pudo ver al rapero estadunidense Lil Yachty y a la directora e intérprete Eva Victor, una de las embajadoras de la marca.

También estuvieron presentes las actrices españolas Bárbara Lennie, Milena Smit y Vicky Luengo. Las tres forman parte del elenco de Amarga Navidad, la nueva película de Pedro Almodóvar, adepto de la firma.

Fotos: Tomadas de Instagram @loewe

Es una colección con mucho poder, muy potente, con cosas muy bonitas, muy extremas también”, dijo Luengo después del desfile. Con colores “muy histriónicos”, remató Smit.

McCollough y Hernández, fundadores en 2002 de la marca neoyorquina Proenza Schouler, sucedieron en 2025 a Jonathan Anderson, ahora diseñador de Dior, después de que el norirlandés pasara una década al frente de Loewe durante la cual rejuveneció profundamente la histórica firma.

