“Es uno más”: Nicola Peltz habla de Brooklyn Beckham en su familia

La historia de la familia Beckham suma un nuevo capítulo, pero esta vez con un tono distinto. Mientras el distanciamiento entre Brooklyn Beckham y sus padres, David Beckham y Victoria Beckham, sigue dando de qué hablar, Nicola Peltz ha decidido enfocar la conversación en otro ángulo: el lugar que su esposo ocupa dentro de su propia familia.

¿Qué dijo Nicola Peltz?

En una reciente entrevista con Elle España, la actriz y modelo abrió su corazón para hablar sobre su vida personal, dejando claro que, lejos del drama mediático, Brooklyn ha encontrado un espacio de estabilidad y cariño en el entorno de los Peltz. “Es uno más”, aseguró con naturalidad, al describir cómo su familia ha recibido al joven.

La actriz destacó la cercanía de su esposo con sus hermanos. IG nicolaannepeltzbeckham

Hija del empresario Nelson Peltz y de Claudia Heffner Peltz, Nicola forma parte de una numerosa familia, y precisamente ahí, entre hermanos y dinámicas cotidianas, Brooklyn parece haber encajado sin esfuerzo. Según contó, el vínculo es tan cercano que incluso comparte actividades como partidos de futbol con sus cuñados, consolidando una relación que va más allá de lo protocolario.

¿Nicola Peltz habló de la familia Beckham?

Las declaraciones llegan en un momento especialmente delicado para el hijo mayor de los Beckham, quien en enero sorprendió al público con un contundente mensaje en redes sociales en el que dejó claro que no tiene intención de reconciliarse con su familia. Desde entonces, el silencio ha predominado por parte de sus padres, aunque diversas señales públicas han dejado entrever que el deseo de retomar el contacto sigue latente.

Sus declaraciones contrastan con el distanciamiento entre Brooklyn y los Beckham. IG brooklynpeltzbeckham

Nicola ha optado por mantenerse al margen de la polémica. En ningún momento de la entrevista abordó directamente el conflicto, pero su mensaje pareció hablar por sí solo: mientras una relación se fractura, otra se fortalece. Para ella, la familia es su refugio, su espacio seguro.

Es mi mayor felicidad”, confesó, dejando claro que ese mismo sentimiento es el que busca construir junto a su esposo.

Nicola Peltz habla de su relación con Brooklyn Beckham

Esa visión de vida compartida se ha convertido en el eje de su relación. La actriz explicó que su idea de formar una familia está profundamente ligada a la sensación de amor y pertenencia.

Significa llegar a casa y sentir alegría”, dijo, una frase que resume el tipo de hogar que ambos están construyendo lejos del ruido mediático.

La actriz describió a su familia como su refugio emocional. IG nicolaannepeltzbeckham

Además, Nicola también habló sobre la presión de vivir bajo el escrutinio público, especialmente cuando se lleva un apellido conocido. Reconoció que durante años ha sentido la necesidad de demostrar que es más que una figura privilegiada, una percepción que ha influido incluso en sus decisiones profesionales. Actualmente, se encuentra promocionando nuevos proyectos actorales, mientras busca consolidar su identidad en la industria.

En ese camino, Brooklyn ha sido un apoyo constante. La actriz no dudó en elogiar la forma en que su esposo maneja la fama, admitiendo que incluso le gustaría aprender de su actitud.

Es el más dulce”, comentó, destacando el respaldo emocional que él le brinda, especialmente en momentos de inseguridad.

Brooklyn ha encontrado estabilidad en el entorno de los Peltz. IG brooklynpeltzbeckham

Por su parte, la pareja ha mostrado en redes sociales una vida aparentemente tranquila en Los Ángeles, centrada en sus proyectos personales y en disfrutar de momentos simples juntos. Desde cenas en casa hasta maratones de series, su cotidianidad contrasta con el torbellino mediático que los rodea.

Aunque el distanciamiento con los Beckham continúa sin resolverse, lo cierto es que Brooklyn parece haber encontrado un nuevo equilibrio. Las palabras de Nicola no solo refuerzan la solidez de su matrimonio, sino que también evidencian que, en medio de la controversia, hay un espacio donde el joven se siente plenamente aceptado.